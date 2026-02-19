Estos serán los distintos pregoneros de la Semana de Zamora 2026

El pistoletazo de salida lo pondrá el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez, en la intervención auspiciada por la Casa de Zamora en Vigo el 14 de marzo a las 20.00 horas en el auditorio de Afundación.

Para el mitrado será su segundo pregón tras el pronunciado el pasado año en Madrid y tras efectuar también el manifiesto ante el Cristo del Amparo el Lunes Santo en Toro y la plegaría ante el Cristo de las Injurias el Miércoles Santo en la capital.

El relevo lo tomará en Salamanca el sacerdote Miguel Ángel Hernández, quien glosará la Pasión de Zamora en el Casino el 18 de marzo a las 20.00 horas. Este historiador y semanasantero fue el representante eclesial del Obispado de Zamora en la Junta pro Semana Santa durante el mandato de Isabel García Prieto.

En Valladolid el día 19 de marzo, en el centro cívico bailarín Vicente Escudero, la semanasantera Sara Pérez Tamames ahondará en la celebración de Zamora en un acto impulsado desde la Casa de Zamora en la capital de la región.

La jurista atesora una larga trayectoria vinculada a la Pasión, ya que ha pronunciado el pregón de la Semana Santa de Zamora en el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en 2024 y el pasado año el de Salamanca, ha sido directiva y forma parte del equipo del podcast Ecce homo.

La periodista Yanela Clavo anunciará la Pasión en Madrid. La comunicadora, uno de los perfiles más reconocibles de Radio Marca que recientemente ha sido nombrada directora adjunta de la cadena, ha sido designada por la Casa de Zamora en Madrid tras ahondar en la celebración en Vigo en el año 2016.

El Domingo de Ramos en el Teatro Ramos Carrión, el poeta Jesús Losada hablará de la Semana Santa ante los semanasanteros zamoranos. El escritor y profesor forma parte de cuatro cofradías, y con su elección desde la Junta pro Semana Santa capitalina se recupera la costumbre no escrita de que quien intervenga en Zamora lo haya hecho previamente en el pregón de Madrid.