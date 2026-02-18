Una imagen del Cristo de las Injurias ilustra el cartel de la Tertulia del Cofrade de Zamora

El Cristo de las Injurias protagoniza el cartel de la asociación la Tertulia del Cofradede este año.

La imagen que hiciera el escultor Diego de Siloé supone la propuesta planteada por el artista Sergio Ramos, quien ha apostado por un collage donde sobre fondo negro ha situado la cruz, realizada en pan de oro “que nos recuerda a lo divino, a la realeza de Cristo y a la importancia que tiene, que está rodeado de una atmósfera como oscura, que nos evoca el silencio de esa noche” del Miércoles Santo.

El creador, que con anterioridad ha hecho carteles como los de Nuestra Madre, la fiesta de la exaltación de la Cruz de Vera Cruz o la festividad del Vía Crucis, entre otros, refleja lo humano “con los caperuces rojos, que están hechos con tierra” mientras que Jesús “está como desdibujado, como si se tratara de un boceto, además está pintado y luego está pegado, que nos evoca a ese misterio de Cristo, y nos recuerda la esencia”.

El autor del cartel Sergio Ramos. / Victor Garrido / LZA

Por su parte el presidente de la Tertulia del Cofrade, Ángel López, recientemente reelegido, precisó que el colectivo ha realizado una tirada de 2.000 unidades que estará disponible a partir del día 19 de febrero en las oficinas de turismo de la ciudad.

También aludió a que el Silencio “protagonizó también nuestro cartel el año pasado, siendo entonces una obra Carlos Adeva y una de nuestras intenciones de cara a próximos años es que otras cofradías puedan tener el protagonismo de protagonizar nuestro cartel de Semana Santa y porque queremos que también tengan su visibilidad”.

El cartel. / Victor Garrido

En la presentación del cartel, realizada el miércoles en el Ayuntamiento de Zamora, el concejal de Hacienda Diego Bernardo, enfatizó que “un año más, Miércoles de Ceniza, se inicia la Cuaresma y con ella ya empezamos la cuenta atrás hacia la Semana Santa, presentaciones de carteles, itinerarios, ya últimos flecos” de cara a la celebración.

El presidente de la Junta pro Semana Santa de Zamora, Israel López Campos, agradeció a la Tertulia del Cofrade “por ser un motor más de Nuestra Semana Santa y artífices de grandísimos carteles año tras año”.

Además, el vicepresidente de la Cofradía del Silencio, José Mariano Ramos, mostró su agradecimiento al autor porque “se haya fijado en nuestra cofradía, después de un año que hemos pasado nuestro centenario” y desde Caja Rural, Laura Huertos, subrayó que “comienza la cuenta atrás para la Semana de Pasión, para esa semana que todos los zamoranos estamos ya deseando que llegue y estos carteles hacen que se difunda y que llegue a otras provincias para que nos visiten”.

Al fondo, el cartel anunciador de la Tertulia. / Victor Garrido / LZA

Renovación

La Tertulia del Cofrade, que el próximo año celebrará sus tres décadas de funcionamiento, encara una nueva etapa trabajarán por fomentar “más actividad cultural” con un incremento de los actos, encuentros y mesas redondas a lo largo del año.

También abogan por la “recuperación de iniciativas históricas que han formado parte de nuestra asociación y que muchos tertulianos y Semanas Santeros en general echan falta, como es el caso del pregón de Cuaresma, que lo queremos recuperar de cara al año que viene,” e incrementar la presencia y dinamización en redes sociales “para acercarnos a las nuevas generaciones” detalló Ángel López.