Únicamente la Virgen de la Esperanza accederá al atrio de la seo el Jueves Santo

El recorrido de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza "concluirá en la Plaza de la Catedral accediendo únicamente la imagen al atrio de la Catedral" por la presencia de Las Edades del Hombre, explicó el viernes el presidente de la Esperanza, Pablo Alonso, con motivo de la asamblea general ordinaria celebrada en el salón de actos del Seminario.

Obra social

La cofradía, que el pasado sábado dio la bienvenida a 154 nuevos hermanos y hermanas, ha tenido como gasto más relevante la obra social, a la que han destinado 6.000 euros repartidos entre el centro Menesianos, Cáritas, Sanagua-Aspace Zamora y a la residencia del Tránsito.

Velas

La entrega de las velas y la revista tendrá lugar en la sede el 20 y 27 de febrero así como el 6, 13, 20,23, 24, 25 y 27 de marzo de 18.00 a 20.30 horas. El 26 de marzo de 18.00 a 19.30 horas y el sábado 28, de 11.30 horas a 13.30 horas.