José Luis Temprano efectuará la exaltación literaria a Virgen de la Soledad

José Luis Temprano Salgado pronunciará la exaltación literaria a la Virgen de la Soledad el próximo sábado 21 de febrero a las 19.00 horas en la iglesia de San Juan.

Hermano de la Cofradía de Jesús Nazareno desde el año 1976, Temprano ha sido cargador de la Soledad durante tres décadas. El cofrade toma el testigo de Luis Santana, el barítono zamorano devoto confeso de la imagen, que la pronunció el pasado año.

El semanasantero, vinculado durante años a la directiva de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, acoge el ofrecimiento como "un gran honor y con una enorme responsabilidad" y sus palabras, sin duda, serán pronunciadas desde el corazón.

José Temprano con su familia ante la imagen de la Soledad. / Cedida

Actos en Cuaresma

La exaltación literaria representa el pistoletazo de salida para los numerosos actos cuaresmales organizados desde la Cofradía de Jesús Nazareno.

La Congregación celebra su asamblea general ordinaria el domingo 22 de febrero, primer domingo de Cuaresma, tal y como establecen los estatutos. La reunión tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 11.15 horas, en segunda.

El orden del día incluye el rezo de preces; aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea general ordinaria; lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea general extraordinaria del 11 de enero de este año; el informe del tesorero y aprobación, si procede, del estado de cuentas de 2025 y previsión de cuentas para 2026; el informe del presidente; y nombramiento de mayordomos y mayordomas, finalizando con el capítulo de ruegos y preguntas.

El quinario en honor a la Virgen la Soledad se desarrollará entre el 24 y el 28 de febrero en San Juan todos los días a las 20.00 horas.

Presentación a la Soledad

Además, el sábado 28 de febrero tendrá lugar uno de los actos más entrañables, la presentación de niños ante la Virgen de la Soledad y el acto de la tuna ante su madrina a partir de las 17.30 horas.

El domingo 1 de marzo está prevista la misa por los integrantes de la cofradía fallecidos a las 12.30 horas en San Juan, mientras que el rito de entrada de nuevos hermanos y damas tendrá lugar el sábado 14 de marzo a partir de las 17.30 horas.

Apertura de sede

Por otro lado, el pago de recibos no domiciliados y la recogida de cera se puede hacer en la sede de la calle de Viriato los lunes, martes y jueves en horario de mañana, en concreto de 9.30 a 13.30 horas, y los miércoles y viernes de 16.30 a 19.30 horas.