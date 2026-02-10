Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vera Cruz abre el plazo para la solicitud de préstamo de túnicas

Las peticiones deben de realizarse por email hasta el 23 de febrero

Cofrades de la Vera Cruz un Jueves Santo.

Natalia Sánchez

La Cofradía de la Santa Vera Cruz ha abierto el plazo para solicitar las túnicas en préstamo que atesora la hermandad.

Las peticiones pueden realizar hasta el 23 de febrero por correo electrónico secretario@veracruzzamora.es, indicando en el asunto "Solicitud préstamo túnica".

Deberá figurar el nombre del hermano que hará uso de la túnica, su edad y altura aproximada desde el hombro.

El préstamo no incluye los complementos como cíngulo o los guantes negros.

La entrega de la túnica será el sábado 28 de febrero de 11.00 a 13.00 horas en la sede de la cofradía y en ese momento deberá abonarse abonará la cantidad de 60 euros. A la devolución de la misma, si esta se encuentra en perfecto estado, se procederá a la devolución de 20 euros.

Muchas peticiones

En el caso de recibir un número superior de solicitudes al número de túnicas disponibles, “tendrán preferencia todos aquellos hermanos que soliciten túnica por primera vez, adjudicándose de manera directa siempre y cuando no superen el número de túnicas disponibles” explican desde la cofradía que fijan el sábado, 18 de abril, en horario de 11.00 a 13.00 horas.

