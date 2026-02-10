La Tercera Caída plantea por tercer año un triduo solidario en Zamora

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída llevará a cabo un triduo unido a una recogida solidaria de alimentos la última semana del este mes de febrero.

El acto del triduo será entre el 27 de febrero y el 1 de marzo en San Lázaro. El primer día, el 27 a las 20.00 horas, el Vía Crucis contará con la actuación del coro parroquial. Al finalizar entrega de recuerdos a mayordomos de 2025 que ahora finalizan su mayordomía.

La segunda jornada habrá una misa con la actuación del coro de la hermandad, junto a la Banda de Música de Zamora y el punto y final lo pondrá el domingo día 1 de marzo la eucaristía de difuntos, a partir de las 10.00 horas, con la participación de la banda de clarines y tambores y la de Yugos de la hermandad.

Colaboración

De manera paralela la hermandad, junto con el Banco de Alimentos de Zamora, recogerá alimentos no perecederos, del 23 al 2 de marzo, en los supermercados de la cadena Lupa situados en Obispo Nieto y Luis Ulloa Pereira, en la capital, así como en el ubicado en la población de Morales del Vino y en el templo de San Lázaro durante la celebración del triduo.

Este proyecto, nacido desde la hermandad, vive su tercera edición y desde la cofradía apelan "a la conciencia de todos para valorar la situación de dificultad que muchas personas de nuestro entorno de Zamora, e incluso en el seno de nuestra propia hermandad, pueden estar atravesando en estos momentos".