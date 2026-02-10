La Tercera Caída plantea por tercer año un triduo solidario en Zamora
La recogida de productos será la última semana de mes en favor del Banco de Alimentos
La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída llevará a cabo un triduo unido a una recogida solidaria de alimentos la última semana del este mes de febrero.
El acto del triduo será entre el 27 de febrero y el 1 de marzo en San Lázaro. El primer día, el 27 a las 20.00 horas, el Vía Crucis contará con la actuación del coro parroquial. Al finalizar entrega de recuerdos a mayordomos de 2025 que ahora finalizan su mayordomía.
La segunda jornada habrá una misa con la actuación del coro de la hermandad, junto a la Banda de Música de Zamora y el punto y final lo pondrá el domingo día 1 de marzo la eucaristía de difuntos, a partir de las 10.00 horas, con la participación de la banda de clarines y tambores y la de Yugos de la hermandad.
Colaboración
De manera paralela la hermandad, junto con el Banco de Alimentos de Zamora, recogerá alimentos no perecederos, del 23 al 2 de marzo, en los supermercados de la cadena Lupa situados en Obispo Nieto y Luis Ulloa Pereira, en la capital, así como en el ubicado en la población de Morales del Vino y en el templo de San Lázaro durante la celebración del triduo.
Este proyecto, nacido desde la hermandad, vive su tercera edición y desde la cofradía apelan "a la conciencia de todos para valorar la situación de dificultad que muchas personas de nuestro entorno de Zamora, e incluso en el seno de nuestra propia hermandad, pueden estar atravesando en estos momentos".
