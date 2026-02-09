El pintor Antonio Pedrero, Banzo de Oro a la trayectoria
Completan la nómina de premiados el coro de Luz y Vida, el colegio Santísima Trinidad y Feliciano Ferrero
El pintor Antonio Pedrero comparte el reconocimiento Banzo de Oro con el coro de la Hermandad Luz y Vida, el colegio Santísima Trinidad y Feliciano Ferrero en la novena edición de los premios que otorga la Casa de Zamora en Madrid.
Los cuatro galardonados han sido elegidos por la junta directiva de la Casa de Zamora en Madrid por su contribución, compromiso y apoyo a la Semana Santa de la provincia.
Con estos reconocimientos pone en valor la labor de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a preservar, difundir y engrandecer una celebración que forma parte esencial de la identidad cultural y emocional de la ciudad y de los zamoranos que viven fuera de la provincia.
Trayectoria
Entre los premiados se encuentra Antonio Pedrero Yéboles, pintor y escultor zamorano cuya obra está profundamente ligada a la Pasión desde sus primeros años.
A lo largo de su trayectoria, Pedrero “ha sabido captar en dibujos, pinturas y carteles la fuerza estética y simbólica de la Semana Santa, ilustrando libros, pregones y publicaciones especializadas. Su huella está también presente en el espacio urbano y procesional, con obras como el monumento al Merlú en la Plaza Mayor o la imagen de Jesús Nazareno de la Congregación, que recorre las calles cada Viernes Santo.
Su trabajo ha contribuido decisivamente a fijar una iconografía propia y reconocible de la Semana Santa zamorana, dentro y fuera de la provincia, remarcan desde la Casa de Zamora en la capital de España.
Aportación musical
El Coro de la Hermandad Luz y Vida recibe también el Banzo de Oro 2026 por su aportación musical y espiritual.
Integrado por más de una veintena de voces, el coro es una pieza esencial en el carácter sobrio y recogido de la hermandad, especialmente en su estación penitencial del Sábado de Pasión y en el emotivo acto-oración que se celebra en el cementerio de San Atilano, uno de los momentos más singulares de la Semana Santa zamorana honrando la memoria de los que ya no están.
Futuro
La mirada al futuro de la Semana Santa llega de la mano del colegio Santísima Trinidad, el Amor de Dios de Pinilla, reconocido por su labor educativa y divulgativa.
El centro lleva 24 años desarrollando un proyecto pionero para acercar la tradición a los más pequeños a través de recreaciones didácticas, procesiones en miniatura y actividades pedagógicas que permiten a las nuevas generaciones conocer y vivir la Pasión desde edades tempranas, fomentando el arraigo y la transmisión generacional.
Apoyo a iniciativas culturales
Completa la nómina de galardonados Feliciano Ferrero, ex secretario de la Fundación Caja Rural, cuya trayectoria está marcada por su implicación en numerosas iniciativas sociales y culturales en Zamora.
Su apoyo constante a proyectos vinculados a las tradiciones locales ha contribuido a fortalecer el tejido cultural y a mantener viva la Semana Santa como patrimonio compartido.
Entrega
La entrega de los premios Banzos de Oro tendrá lugar durante el acto del pregón de la Semana Santa en Madrid, que se celebrará el domingo 22 de marzo, a las 12.00 horas, en el auditorio Mutua Madrileña, ubicado en el paseo de Eduardo Dato, 20.
El acto, que alcanza este año su 74ª edición con la periodista Yanela Clavo como pregonera, volverá a reunir a autoridades, cofradías, premiados y público en general en una cita que refuerza el vínculo entre Zamora y su proyección cultural más allá de la provincia.
