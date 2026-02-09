Nuestra Madre de Zamora debatirá la subida de la cuota en su asamblea general
La cofradía convoca a los hermanos y hermanas el próximo 22 de febrero en el reformado paraninfo del Colegio Universitario
La Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias de Zamora tratará la subida de cuotas en la asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el próximo 22 de febrero, el primer domingo de Cuaresma, a partir de las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en el renovado paraninfo del Colegio Universitario.
Temas
En el orden del día, hecho público por la cofradía a través de su perfil en las redes sociales, figura la lectura y aprobación del acta anterior celebrada el pasado 9 de marzo, además del informe de tesorería y de presidencia. El quinto apartado corresponde a "informe y aprobación, si procede, de subida de aportación anual", que en estos momentos está en diez euros, para posteriormente procederse al nombramiento de mayordomos y concluir la reunión con los ruegos y preguntas.
Misa difuntos
Previamente, la cofradía celebrará a las 10.30 horas con la misa por los hermanos fallecidos en la capilla de Nuestra Madre de las Angustias, con la intervención del coro de la cofradía.
