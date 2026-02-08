Nueva savia en La Esperanza de Zamora

La iglesia conventual del Tránsito quedó pequeña el sábado para albergar a la cantidad de gente que quería presenciar el rito de entrada de nuevos hermanos y hermanas de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza de Zamora.

Con asistentes tanto en el patio como en la propia rúa de los Francos, el acto comenzó con la celebración de la palabra, presidida por el sacerdote Juan José Carbajo.

El encargado eclesiástico de la Junta pro Semana Santa de Zamora bendijo las nuevas medallas y las varas que fueron distribuidas entre los aspirantes. Ante la imagen de la Esperanza, que desde hace unos días se encuentra custodiada por las religiosas del Tránsito, la cofradía ha incorporado un total de 154 nuevas altas, de las cuales 124 corresponden a mujeres y únicamente son 30 varones.

Cambio de ubicación

En el acto habitualmente tiene lugar en la Catedral de Zamora, pero la ocupación del primer templo diocesano por Las Edades del Hombre ha obligado este año ha reubicar las actividades cotidianas de las cofradías y hermandades radicadas en la seo en otros espacios. Así la Cofradía del Silencio celebrará su rito de entrada el próximo 28 de febrero en la iglesia de San Andrés.