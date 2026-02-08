La directiva de Vera Cruz, autorizada a realizar el recorrido que estimen más adecuado para este Jueves Santo

Los hermanos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz han autorizado “por unanimidad “a la directiva a realizar el recorrido que consideren más adecuado para este Jueves Santo.

A fecha de hoy todavía desconocen el templo donde tendrá lugar “la Oración al Altísimo, que habitualmente se hacía en la Catedral con el obispo durante la estación de penitencia” y que este año no podrá hacer en la seo por albergar la exposición de Las Edades del Hombre, expresó el presidente de la cofradía, Edgar Fernández una vez concluida la asamblea general celebrada en el salón de actos de la Ciudad Deportiva.

Fernández precisó que una vez que ha tomó posesión de su cargo, el pasado 21 de enero, “hicimos formalmente la solicitud al secretario del obispo de Zamora para conocer en qué templo será la Oración al Altísimo y todavía no nos han contestado”.

Posibilidades

El máximo responsable de la Vera Cruz señaló que “la liturgia de la Catedral la han trasladado a San Ildefonso, pero nos tiene que decir si sería allí o en San Juan o bien Santiago del Burgo, por ejemplo, y a qué hora exactamente en funciones de eso diseñar un recorrido”.

El presidente ahonda que han analizado “todo tipo de factores desde el grado de las curvas para los cargadores, la velocidad a la que avanza la procesión a la ida y a la vuelta, con una pérdida el 35-40% de hermanos.. mil factores para concretar un recorrido en función de lo que nos digan”.

Reconocimiento a los anteriores

La asamblea, a la que acudieron 120 cofrades, aprobó por unanimidad el nombramiento de presidente de honor para Teo Hernando, y de hermanos de mérito a toda su directiva por “su trabajo estos doce años, por pacificar la cofradía, por salvarla económicamente, por evitar guerras internas y por el tiempo perdido que han dejado dedicar a sus familias” esgrimió Edgar Fernández.

Presupuesto y bandas

En el informe de tesorería no hubo presentación de cuentas, ya que se aprobaron en la asamblea celebrada a mediados de diciembre. “Desde el 6 de diciembre a fin de año no había un apunte contable reseñable y hemos decidido que ese periodo, junto con el ejercicio 2026, se publicará la asamblea de 2027” aseveró Fernández.

En cuento al presupuesto asciende a “59.200 euros”, siendo la partida más importante los “26.100 euros destinados a las bandas” que ya “están todas contratadas” y entre la que por primera vez acudirá la Asociación Musical San Nicolás de Pollos, de Valladolid.

Archivo

La cofradía destinará 2.000 euros a la digitalización de su archivo, un proceso que comenzará “tras la Semana Santa”.

El presidente, además, informó de que el paso de La Sentencia cumple cien años, por lo que organizarán actividades y que, en breve, publicarán las bases para el alquiler de la treintena de túnicas que alquilan cada Jueves Santo