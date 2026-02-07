Las subvenciones públicas, única fuente de ingresos de la Junta de Semana Santa de Zamora

La Junta pro Semana Santa vive, prácticamente en exclusiva, de las subvenciones de las instituciones públicas, que son las que le permiten afrontar los gastos para llevar el día a día y mantener la "carpa" permanente de San Bernabé, el museo provisional mientras duran las obras en el solar de Santa María La Nueva. La cesión del local en el Vivero de Empresas donde tener una oficina y sala de reuniones ha permitido, por su parte, aliviar la factura de los gastos ordinarios.

El presupuesto para 2026 está equilibrado. Los ingresos previstos son de subvenciones públicas: 56.000 del Ayuntamiento, 45.000 de la Diputación y 16.645 de la Junta. Los 146.475 de ingresos totales se completan con los 18.448 que quedan de saldo del año anterior, los 7.081 de otras subvenciones o ingresos y los 3.000 de los socios más alguna cantidad menor.

Prácticamente la mitad del presupuesto se va en un crédito extraordinario de 64.000 euros (cuesta 65.500 con gastos e intereses) para salvar el periodo sin ingresos hasta que llegan la subvenciones. Los gastos de Semana Santa previstos son de 21.900 euros, de los que las partidas principales son los 19.000 de megafonía y 1.400 de las palmas del Domingo de Ramos. Los gastos de administración suman 21.950 euros, con los seguros como partidas principales, tanto de los pasos de las iglesias (13.500 euros) como de la Panera (5.500).

Los gastos de personal ascienden a 12.175 euros, los de publicaciones 10.500 (la mayor parte para la revista Barandales), los de suministros, 4.890 (sobre todo alarmas de todos los puntos que albergan pasos), los de concursos de actividades de promoción, 4.500 (de los cuales 3.500 son del Concurso de Fotografía), 1.680 se van en conmemoraciones y eventos (sobre todo por el pregón) o 1.500 en informática y página web, como partidas más significativas.

Las cuentas de 2025

Un presupuesto que es muy diferente al que se tuvo que afrontar en el año 2025, cuando fue necesario habilitar la instalación permanente para los pasos en San Bernabé.

En esas cuentas los ingresos fueron de 767.399 euros y los gastos de 786.451, si bien la existencia de 37.500 euros de saldo del año anterior hacen que en caja queden aún 18.448 euros.

Gran parte de los ingresos se obtuvieron por los 478.800 euros en créditos extraordinarios para afrontar la situación económica: uno de 238.800 inicial más la renovación de 240.000 euros. La otra gran partida fue la de las subvenciones, que en este 2025 vinieron incrementadas con cuantías extraordinarias de Ayuntamiento y Diputación, que pusieron 97.900 euros cada uno para pagar la "carpa" de San Bernabé.

Como principales gastos, los que se corresponden con los ingresos. Es decir, el principal, devolver el préstamo, que se llevó 423.224 euros o la carpa que costó 199.407 euros más 48.580 de la climatización, a los que hay que sumar otras partidas (por ejemplo nueve mil para la instalación eléctrica de la climatización) o 4.500 de la adecuación de accesos.

El resto de los gastos fueron muy parecidos a los que figuran en el presupuesto para 2026. Quizá la principal diferencia es que ya no se tienen que abonar los 4.226 euros de los alquileres de un cuarto trastero y las oficinas de la Junta ya que ahora el servicio de presta en un local cedido por la Cámara de Comercio en el Vivero de Empresas.