La Tercera Caída celebra su asamblea general el 28 de febrero

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída ha convocado a sus hermanos y hermanas a la asamblea general el próximo 28 de febrero en el salón de actos del Colegio Universitario a las 16.30 horas, en segunda convocatoria.

En el orden del día figuran además del informe del presidente, la aprobación de las cuentas de 2025 y del presupuesto del año o el nombramiento de los mayordomos.

Acta anterior

El acta de la asamblea ordinaria anterior puede consultarse en la web de la hermandad, a través del acceso habilitado a cada cofrade o bien mediante entrega de una copia en la sede.

Las alegaciones pueden remitirse a través de la web o de correo certificado hasta el miércoles 25 de febrero, "no admitiéndose aquellas que se presenten fuera de dicho plazo", según figura en la web de la hermandad.