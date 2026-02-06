Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Tercera Caída celebra su asamblea general el 28 de febrero

El acta de la anterior reunión está disponible en la web de la hermandad

El desfile de Tercera Caída el pasado Lunes Santo.

Natalia Sánchez

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída ha convocado a sus hermanos y hermanas a la asamblea general el próximo 28 de febrero en el salón de actos del Colegio Universitario a las 16.30 horas, en segunda convocatoria.

En el orden del día figuran además del informe del presidente, la aprobación de las cuentas de 2025 y del presupuesto del año o el nombramiento de los mayordomos.

Acta anterior

El acta de la asamblea ordinaria anterior puede consultarse en la web de la hermandad, a través del acceso habilitado a cada cofrade o bien mediante entrega de una copia en la sede.

Las alegaciones pueden remitirse a través de la web o de correo certificado hasta el miércoles 25 de febrero, "no admitiéndose aquellas que se presenten fuera de dicho plazo", según figura en la web de la hermandad.

