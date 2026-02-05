Zamora invita a la Armada a que acuda a la procesión del Santo Entierro
Representantes del Ayuntamiento, la Diputación y la cofradía se reúne con el almirante J. M. Ibáñez
Representantes del Ayuntamiento de Zamora y de la Diputación Provincial han acompañado a miembros de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora en el acto de entrega de la invitación oficial al almirante J. M. Ibáñez, para que la institución naval vuelva a estar presente en la procesión del Santo Entierro a través de la banda de música y el piquete de escolta de la Armada Española.
El encuentro se enmarca en los preparativos de la Semana Santa de Zamora y sirve para renovar una relación histórica entre la ciudad y la Armada Española, cuya participación en este desfile procesional se ha consolidado como una de las señas de identidad de la jornada.
Durante el acto, representantes institucionales y de la cCofradía destacaron la importancia de mantener viva una tradición que aporta solemnidad y proyección a la Semana Santa zamorana, declarada de Interés Turístico Internacional, y que cada año congrega a miles de personas, informan fuentes municipales.
- La ausencia de herederos obliga al Ayuntamiento de Toro a derribar un edificio en ruinas
- Cómo devolver a tu plumífero su relleno original después del lavado
- El agua gana terreno en la comarca de Benavente y llega a los cascos urbanos
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- La Diputación de Zamora licita por 150.000 euros el servicio de apoyo en la gestión y control de colonias felinas
- Dos empleadas de Benavente logran retener a un ladrón en plena calle hasta que es detenido por la Guardia Civil
- San Blas, símbolo de identidad y arraigo en el medio rural zamorano
- Hay que mirar' dónde se pisa en la calle: la negativa del Ayuntamiento a pagar un esguince