Zamora invita a la Armada a que acuda a la procesión del Santo Entierro

Representantes del Ayuntamiento de Zamora y de la Diputación Provincial han acompañado a miembros de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora en el acto de entrega de la invitación oficial al almirante J. M. Ibáñez, para que la institución naval vuelva a estar presente en la procesión del Santo Entierro a través de la banda de música y el piquete de escolta de la Armada Española.

El encuentro se enmarca en los preparativos de la Semana Santa de Zamora y sirve para renovar una relación histórica entre la ciudad y la Armada Española, cuya participación en este desfile procesional se ha consolidado como una de las señas de identidad de la jornada.

Durante el acto, representantes institucionales y de la cCofradía destacaron la importancia de mantener viva una tradición que aporta solemnidad y proyección a la Semana Santa zamorana, declarada de Interés Turístico Internacional, y que cada año congrega a miles de personas, informan fuentes municipales.