Luz y Vida no saldrá de la Catedral en 2026: este será su nuevo recorrido
Estrena un nuevo itinerario ante la imposibilidad de poder salir del interior del templo diocesano, ocupado hasta el Domingo de Resurrección por la muestra de Las Edades del Hombre
La Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida estrena el Sábado de Pasión un recorrido totalmente nuevo ante la imposibilidad de poder salir del interior de la Catedral, ocupada hasta el Domingo de Resurrección por la muestra de Las Edades del Hombre.
Itinerario
El recorrido planteado por la directiva implica salir desde la iglesia conventual del Tránsito, que permite que los elementos y hermanos que procesionan puedan guarecerse en caso de amenaza de lluvia. El itinerario transcurrirá por la rúa de los Francos rumbo a la cuesta de San Cipriano para atravesar la plaza de Santa Lucía hacia el Puente de Piedra.
Una vez solventado el paso del río Duero, la cofradía proseguirá el camino habitual hacia el cementerio de San Atilano, en cuyo exterior tendrá lugar el acto de homenaje a los difuntos de la Semana Santa.
La procesión realizará, a continuación, el recorrido inverso hasta el viaducto, subirá por la calle de Alfonso XII para concluir en la plaza de Santa María La Nueva, donde desde el cierre de la seo se encuentra la talla que hiciera el escultor Hipólito Pérez Calvo.
Análisis
La directiva ha optado por este recorrido "por no abandonar el casco antiguo, tener a los hermanos ubicados en el Tránsito y, en caso de lluvia, los hermanos estarían cobijados y la imagen en la panera con las andas", precisa el presidente, Israel López Campos. En cuanto a la hora prevista de llegada al camposanto estiman que sería "cerca a las 22.00 horas".
López Campos enfatiza que "no nos quedaba otra que cambiar el recorrido porque salir desde la Catedral nos obligaba a plantear la organización de la procesión en la calle y, si llueve, ¿qué hacemos con nuestra imagen titular y con los hermanos?".
