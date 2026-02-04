El rostro de Cristo Resucitado protagoniza el cartel de Semana Santa de Zamora

El rostro del Cristo Resucitado que procesiona en el Domingo de Resurrección representa la propuesta artística que plantea Carlos Adeva para el cartel de la Semana de Semana de 2026, dada a conocer en el miércoles en dependencias de Caja Rural en presencia de autoridades de la Junta pro Semana Santa de Zamora y políticas de la provincia.

El creador optó por el rosto de la imagen que hiciera en 1973 Ramón Álvarez porque “la Semana Santa no existe sino de resurrección” y efectúa un guiño a la muestra de Las Edades del Hombre porque “su título es EsperanZa y en el cartel es esperanza porque habla de la resurrección”.

Humanizar

El toresano además ha querido humanizar a Cristo. “Es un hombre que te mira a la cara, con el que puede haber un diálogo y además he buscado un ángulo un poquito elevado para que dé la sensación de que está en proceso de elevación, de subir” describió en la presentación de la obra. El pintor agregó que “el aura la ha cambiado, le he dado una luz porque sobre el fondo”.

Obra para el cartel artístico de la Semana Santa de Zamora 2026. / José Luis Fernández / LZA

Artesanos

La imagen aparece enmarcada en un marco con una moldura muy trabajada en una clara alusión al trabajo de los artesanos implicados en la confección de las mesas de la Semana Santa.

Carlos Adeva indicó que “quería hacer un cartel que no simplemente fuese una imagen sino que contara cosas y que rompiera con la imagen de cartel turístico” y sentenció que ha efectuado un cartel “más para los fieles, también para el espectador que pase por la calle, lo vea, le haga parar y ver porque le llama la atención”.

Trabajo previo

El artista confesó que elección del motivo del cartel artístico, tras efectuar el pasado año tres para distintas cofradías capitalinas, “me parecía un reto muy serio elegir entre 56 obras escultóricas o 17 cofradías”, indicó en la presentación de la obra plástica efectuada en acrílico sobre lienzo.

La obra de Carlos Adeva en primer plano y al fondo autoridades. / José Luis Fernández / LZA

Adeva atestiguó que el proceso creativo “ ha sido muy reflexionado” ya que ha consultado los trabajos efectuados en los últimos años tanto en Zamora como a nivel nacional.

Reconoció que el conocer el cartel fotográfico, dado a conocer en noviembre, una imagen de José Antonio Pascual del atrio de la catedral lleno de cofrades el Miércoles Santo, hizo que se decidiera por efectuar “un contrapunto, hacer el mío más sobrio para que compaginaran los dos, que caminaran los dos carteles y que dijeran cosas diferentes, pero con un mismo fin”.

Del cartel de la Semana Santa se editarán 15.000 unidades que podrá recogerse “en los próximos” en las oficinas de turismo existentes en la ciudad.