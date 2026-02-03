Fallece el presidente que modernizó la Hermandad de la Tercera Caída de Zamora

La Hermandad de Jesús en su Tercera Caída acaba de comunicar el fallecimiento de Juan Francisco Fernández Prieto quien fuera Hermano Regidor de la Hermandad entre los años 1978 y 1992.

Figura fundamental para la cofradía, "le tocó trabajar para ella en años muy complicados para nuestra hermandad y promovió diversas acciones que permitieron el resurgir de Jesús en su Tercera Caída", señala en un comunicado hecho público en redes sociales.

Juan Francisco Fernández Prieto "se encontraba unido a esta Hermandad desde su minoría de edad, desempeñó el cargo de Hermano Regidor desde 1978, tras la renuncia de Víctor Martin. Se hizo cargo de una Hermandad en situación “agonizante”, según sus propias palabras: relación con el régimen, pocos hermanos, desorganización en el funcionamiento, mal estado de las mesas…."

Propuso una línea de trabajo de organización administrativa, despolitización y apertura. Su visión de futuro le llevo a la elaboración y aprobación de unos nuevos Estatutos (1982), pieza clave en la refundación de nuestra Cofradía, denominada desde aquel momento “Hermandad de Jesús en su Tercera Caída”, "inicio de lo que hoy hemos llegado a ser".

En el año 1992, por motivos personales, presento su renuncia, aunque siempre que se ha requerido o solicitado su colaboración, ha estado a disposición de los hermanos.

Fue, destaca la hermandad, "una figura de gran importancia también para la participación en la Hermandad de José Luis Coomonte".

En el año 2024 la Hermandad quiso rendirle homenaje por su importante labor en la misa mensual del mes de mayo y se le hizo entrega de un cuadro con la imagen del Jesús en su Tercera Caída.

El velatorio tendrá lugar en el tanatorio Sever de Zamora capital.

Graduados Sociales

Fernández Prieto fue también el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Zamora, (1993-1997), tras independizarse el colectivo del Colegio de Salamanca. Representó a la provincia en el Consejo General de Graduados Sociales de España.