La joven zamorana Yolanda Ramos, primera mujer en la Directiva de la Cofradía del Silencio

La Junta Directiva de la Real Hermandad del Cristo de las Injurias abre su Junta Directiva a la incorporación de mujeres con el nombramiento como vocal de la joven Yolanda Ramos, hasta ahora celadora, de quien el presidente Rufo Martínez de Paz ha destacado "su implicación y su estrecha colaboración" con este órgano del que pasa a formar parte al que "aportará otro punto de vista que nos vendrá bien que siempre está bien" y la aproximación a hermanos y hermanas más bisoños, ha explicado el máximo representante de la popularmente conocida como Cofradía de El Silencio.

En la asamblea celebrada hoy, se ha dado a conocer el cese como administrador de Carlos Calles, que seguirá en la Directiva y dejará paso a Víctor Roales en esa tarea, quien era viceadministrador, por lo que conoce el funcionamiento del área económica de la Hermandad, ha declarado el presidente del Silencio.

Cuentas saneadas

Buena parte de la reunión anual se centró en la dación de cuentas de ingresos y gastos del año pasado, cuya gestión ha arrojado un resultado más que positivo, con un superávit de entorno a los 20.000 euros. Las previsiones del presupuesto para 2026 se sitúan los ingresos en los más de 60.000 euros que ya contabilizó la Hermandad el año pasado, en el que los números no solo cuadraron sino que se mantuvieron sin acumular deudas a pesar de la celebración del Centenario de su creación en 1925, situación que da idea de que "tenemos saneada la economía, somos muy moderados en los gastos", ha señalado Martínez de Paz.

Las cuotas suponen unos ingresos ordinarios de 40.900 euros, de los que el año pasado se fueron más de 4.000 a la obra social, "el 10% del total de ese dinero se destina a las parroquias y a Cáritas, normalmente, salvo en 2024 que lo destinamos a los damnificados por la DANA", ha recordado el presidente al concluir la asamblea. El balance de la celebración del siglo de historia de la Hermandad ha sido positivo, puesto que se llevó un presupuesto de en torno a los 40.000 euros, de los que 18.000 se destinaron a costear los medallones conmemorativos de la efemérides para los hermanos y las hermanas, inversión a la que hay añadir la edición de los libros sobre la historia de la organización religiosa, "no es un gasto excesivo ni imprudente", ha considerado Martínez de Paz que ha vuelto a agradecer las aportaciones de Caja Rural de Zamora y de la Diputación de Zamora.

Hermandad con Astorga

Uno de los actos que tendrá mayor trascendencia en este 2026 será el hermanamiento con la Cofradía de El Silencio de Astorga, que cumple también cien años de historia y "la crearon inspirándose en la de Zamora". Será el próximo 28 de febrero en la iglesia de San Andrés, seguramente a partir de las 18.30 horas.