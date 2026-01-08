Resistencia en Zamora a los estatutos que permite desfilar a las mujeres en la procesión de La Mañana

Al menos dos enmiendas a la totalidad y numerosas alegaciones parciales se han presentado a los nuevos estatutos y reglamento interno que debatirá este domingo la Cofradía de Jesús Nazareno, en una asamblea extraordinaria convocada para las 10.30 horas de este domingo 11 de enero en el teatro del Colegio Amor de Dios de Príncipe de Asturias 21.

El histórico texto que permitirá a las mujeres salir en la procesión de las 5 de la Mañana encuentra, pues, una fuerte oposición, sobre todo por parte de los hermanos firmantes de las dos alegaciones que piden que se mantengan los actuales estatutos y reglamento interno y que se paralice la reforma, entre otras razones porque entienden que es contraria a la igualdad por razón de sexo.

Llamamiento al rechazo

Una primera alegación, en la que aparecen como primeros firmantes Félix Gómez y Blas Leal hace un llamamiento a los hermanos para que rechacen en la asamblea el estatuto y el reglamento “tomando como definitivos los actuales documentos vigentes desde 2011 y 2010 a fin de preservar la unidad, el respeto a las costumbres y la dignidad de todos los miembros de la Cofradía de Jesús Nazareno".

Detectan, como apunte previo un defecto formal en el orden del día, en el que figura el punto de “aprobación de los nuevos estatutos y reglamento de régimen interior lo que tácitamente niega la posibilidad de debate y votación de una enmienda a la totalidad”, una situación que los promotores consideran que les crea “indefensión”.

Creen que los nuevos estatutos contienen “incongruencias” que “no reflejan la realidad social actual y el comportamiento de nuestros Hermanos y Hermanas por cuanto, -a título indicativo-, se cita en el texto obligaciones de manifiesto incumplimiento tales como la asistencia a cultos y actos organizados por la Junta Directiva sin que el reglamento interno determine sanción o corrección alguna para con tales comportamientos, lo cual en la práctica denota ausencia de voluntad de legislar dejando el texto en algunos casos en una mera declaración de principios o intereses vanos”

Los recurrentes reprochan a los redactores de los nuevos estatutos la “asignación y privación normativa y efectiva de responsabilidades y cargos nominales actuales en cuanto se tratan de suprimir costumbres y derechos adquiridos desde antiguo, el unilateral y normativo nombramiento de Hermano de Mérito de los expresidentes”, obviando la libre decisión de la asamblea,“la anulación de previos nombramientos y responsabilidades otorgadas en derecho por anteriores Juntas Directivas con respecto a la capacidad y derechos adquiridos consuetudinariamente por encargados de paso, camareras y otros cargos de nuestra asociación que han tenido un funcionamiento ordinario y efectivo con base en legislaciones anteriores y que hoy se pretende denostar atendiendo a subrepticios fines que entran en contradicción con nuestras costumbres, legalidad y espíritu cristiano” exigiendo distintos requisitos según los cargos de los que se trate, sin que se vea qué beneficio aporta a la generalidad de la cofradía.

Cofradías mixtas: cuestión de orden público

Con respecto a la conversión en mixtos de las procesiones de La Mañana y la Soledad, los recurrentes entienden que primero es necesario elaborar informes sobre las medidas de seguridad y organización necesarias antes de llevarlos a cabo.

“Mención aparte nos merece la inclusión efectiva de nuestras Hermanas y Hermanos en las distintas expresiones públicas y desfiles que organiza nuestra querida Cofradía, cuestión que habría de haberse abordado ya tiempo atrás y que en ningún caso puede desvincularse de las cuestiones de orden público inherentes al hecho en sí, habiendo de haber sido más precisos y explícitos los textos propuestos con base en planes de actuación y contingencias que debieran haber sido suscritos con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes con anterioridad a su precaria presentación ante esta Asamblea General Extraordinaria de la Cofradía, hecho que, -necesario y actual-, se ve atendido con ligereza en las inexistentes y parcas medidas de seguridad y organización presentadas al respecto, planteamiento último que desaconseja su ineluctable ejecución hasta no contar con los informes técnicos y periciales pertinentes a estos efectos”.

“Los nuevos estatutos propuestos generan un reparto de responsabilidades y cargos en la Cofradía que carece de la debida objetividad y equidad. Dichas asignaciones no siguen un criterio claro, transparente y justo, favoreciendo de manera indebida a ciertos miembros en detrimento de otros, lo que fomenta la desconfianza y el descontento dentro de la comunidad. Esta parcialidad pone en peligro el principio de igualdad que debe regir la vida interna de nuestra Cofradía, contrariando los principios básicos de fraternidad y comunidad que siempre nos han caracterizado”.

Además, a su juicio, no se da pie a situaciones de “vejación y desigualdad”, se “alimenta el conflicto interno” al generar “un ambiente de confrontación innecesaria restando armonía y unidad a la Cofradía” además de mala imagen.

Critican que los nuevos estatutos “abran la puerta a legislar aspectos que, hasta ahora, han sido regulados por la costumbre y la tradición desde tiempos inmemoriales”.

Posibles recursos judiciales

Se ha presentado además otra enmienda a la totalidad que tiene como primeros firmantes a Julián y Ana Calvo Domínguez “porque la propuesta de estatutos y reglamento interno incurre en causas de invalidez o nulidad total por vulneración del derecho de igualdad, déficit de funcionamiento democrático, ausencia de cumplimiento mínimo de protección de datos y restricciones desproporcionadas de participación en las candidaturas.

Exigen que se mantengan vigentes los actuales estatutos y reglamento y se anulen los nuevos por ser contrarios al ordenamiento. En caso de ser aprobados, solicitan su “suspensión cautelar” para evitar a la cofradía “perjuicios de difícil reparación” derivados entre otros de un posible camino judicial, “pues pudiera incurrir en un proceso legal amplio y farragoso que solo ayudaría a perjudicar a la cofradía y la Semana Santa en caso de judicializar el asunto”

“Maniobra alejada de los principios básicos de la forma y el fondo”. Así califican los nuevos textos los autores de la alegación sobre un proceso iniciado en el mes de diciembre que "invita poco a la confianza por plazo y formas”, ya que por ejemplo “la cofradía más amplia Semana Santa” se convoca “en un recinto de reducida capacidad”.

A su juicio los nuevos estatutos incurren en “discriminación por razón de sexo” prohibida en la Constitución, porque “permite crear categorías con distintos derechos políticos internos únicamente por ser hombre o mujer”

Las normas de quórum “facilitan la adopción de acuerdos estructurales por minorías”, hay una “limitación desproporcionada que impide ser candidato a presidente a quien haya ejercido en la junta directiva en otra cofradía en los últimos diez años”

Critica las “bajas automáticas por impago (dos cuotas ordinarias o una extraordinaria)”, con ausencia de garantías y una vulneración de la protección de datos al obligar a las personas a aportar el certificado de bautismo y número de cuenta bancaria para domiciliar las cuotas.

Todos con la túnica de congregante el Sábado Santo

Este diario ha tenido conocimiento de la presentación de otros escritos de alegaciones, como el rubricado por Luis Bueno de Paula y Timoteo Hernando Calvo que en este caso plantea mejoras en los puntos de los nuevos estatutos y reglamento internos pero no su retirada.

Por ejemplo, piden que la asignación del número de hermano sea por riguroso orden de solicitud y no por el momento de formalizar el alta y rechaza que la domiciliación de cuotas sea obligatoria. “La cofradía debe dar facilidades al cofrade para que pague, no poner trabajas”.

Con respecto a la procesión del Sábado propone que hombres y mujeres, vayan con la “túnica del congregante” que “iguala a todos los cofrades, consiguiendo a la perfección la penitencia, el anonimato y la humildad con la que todos debemos participar”.

Se opone que considerar como hermano de mérito a todos los expresidentes. “El nombramiento automático de expresidentes no segura que estos hayan realizado algún acto notable que redunde en beneficio de la cofradía. No es nada estético que se pretenda incluir la presidencia actual, que es el único presidente vivo que no es hermano de mérito, esta es la letra para asegurarse tal distinción”.

Piden que la aceptación de la Mayordomía sea gratuita, para evitar que personas que llevan muchos años en la cofradía tengan que renunciar por falta de recursos.

Que no voten los cargadores

Los encargados de paso, denominación tradicional en la cofradía tienen que ser nombrados por la junta directiva. “Debe ser el más antiguo, que seguramente sea el que más tiempo ha cargado, oír a los cargadores, pero no obligarlos a votar”, ya que estas votaciones suelen generar divisiones en los pasos. Tampoco entienden que se limite la jefatura de paso a quienes lo sean en otro grupo de una cofradía de Semana Santa.

Piden que para subir las cuotas sea obligatorio que figure ese punto “exclusivo y sin ambages” en el orden del día“para que no suceda como la última vez que se subió la cuota”.

No están de acuerdo en que para ser candidato a presidente haya tenido que pasar diez años desde que se ocupó un puesto directivo en otra hermandad y que un cambio de estatutos no interrumpa el máximo de tres mandatos de cinco años para la persona que ostenta la máxima responsabilidad en la cofradía.

Solicitan además que para ser directivo o asesor se exijan cinco años de antigüedad, que sean cargos de desempeño gratuito y sin posibilidad de contratación laboral o de servicios con la hermandad, ni ellos ni sus parientes directos.

Entre otras muchas consideraciones proponen una disposición transitoria para “aquellos cargos que a la fecha de entrada en vigor de la presente normativa se encuentran fuera de los plazos o edades establecidos, continuarán ejerciendo sus cargos hasta que concluya la primera Semana Santa posterior a la entrada en vigor de la presente normativa", entre otros aspectos, para poder despedirse con dignidad.