Obituario
Luto en la Semana Santa de Zamora: fallece Angelita Rodríguez, camarera de honor de la Virgen de la Amargura
Tras una vida entera dedicada a su Virgen, la cofradía reconoció su labor en 2017
A. B.
La Semana Santa de Zamora vuelve a estar de luto por la pérdida de un personaje muy querido, muy particularmente en la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída.
Este miércoles ha fallecido Angelita Rodríguez, camarera de honor de la Virgen de la Amargura, que durante muchos años dedicó su tiempo y esmero a cuidar de esta imagen mariana tan querida por los zamoranos, especialmente en el barrio de San Lázaro.
Por esta encomiable labor, la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída brindó un merecido reconocimiento a Angelita Rodríguez en 2017, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de la cofradía.
Según ha informado la propia hermandad den sus redes sociales, el velatorio está instalado en La Soledad, en el zamorano barrio de La Horta.
- Fallece Ángel García, ex jugador del Zamora CF
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana
- El 'envenenado regalo' de Navidad a los empleados de una empresa de trabajo temporal en una quesería de Toro
- Adiós a un amigo
- La entrada de Tragsa en antiincendios, 'un golpe para el empresariado local
- Una encina de la Raya de Aliste y Tras os Montes aspira a convertirse en el 'Árbol del 2026' en Europa