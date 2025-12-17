Luto en la Semana Santa de Zamora: fallece Angelita Rodríguez, camarera de honor de la Virgen de la Amargura

La Semana Santa de Zamora vuelve a estar de luto por la pérdida de un personaje muy querido, muy particularmente en la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída.

Este miércoles ha fallecido Angelita Rodríguez, camarera de honor de la Virgen de la Amargura, que durante muchos años dedicó su tiempo y esmero a cuidar de esta imagen mariana tan querida por los zamoranos, especialmente en el barrio de San Lázaro.

Por esta encomiable labor, la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída brindó un merecido reconocimiento a Angelita Rodríguez en 2017, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de la cofradía.

Homenaje a Angelita Rodríguez en 2017. / Tercera Caída

Según ha informado la propia hermandad den sus redes sociales, el velatorio está instalado en La Soledad, en el zamorano barrio de La Horta.