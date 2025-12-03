Las mujeres podrán salir en la procesión de las 5 de la Mañana de Zamora

La Cofradía de Jesús Nazareno se ha decidido por fin a alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres y votará el próximo 11 de enero, en asamblea extraordinaria, el cambio de estatutos que permitirá salir a las mujeres en la procesión de la Madrugada del Viernes Santo, vestidas con la túnica de laval, y a los hombres en la del Sábado Santo acompañando a la Soledad.

La asamblea del 11 de enero se celebrará a las 10.30 horas en el Seminario, con un único asunto en el orden del día, la aprobación de los estatutos y el reglamento de régimen interno de la hermandad. Los textos estarán disponibles para todos los hermanos y damas en la web de la hermandad y en la sede de la calle Viriato, con el fin de que puedan estudiarlos y, en su caso, presentar alegaciones durante un mes, concretamente hasta el 6 de enero de 2026.

Procesión del Viernes Santo

Los estatutos reflejan en el apartado dedicado a la procesión del Viernes Santo dice que todos los hermanos y hermanas que no hayan realizado la mayordomía tendrán la consideración de hermanos de cruz.

En hábito y distintivo afirman los estatutos que "vestirán tanto los hermanos como las hermanas en la procesión del Viernes Santo túnica de laval negro de hilo, decenario, capillo flojo de la misma tela, cordón de cáñamo, esparto o pita; pantalón, zapato y calcetines negros". Se admite que los hermanos que lo deseen puedan ir descalzos. Tendrán que llevar cruz latina de madera de 1,15 por 0,60 por 0,07 metros pintada de negro, que portarán sobre el hombro por el lado interno del cortejo.

Procesión del Sábado Santo

Con respecto a la procesión de la Soledad los estatutos indican respecto a los cofrades de luz que "todos los hermanos y hermanas (Damas) que no hayan realizado la mayordomía acompañarán a la imagen de la Virgen de la Soledad en la procesión". Las hermanas de la Cofradía, como recuerdo de la historia y tradición de la procesión del Sábado Santo conservarán el título de Dama.

Las Damas desfilarán vestidas de negro "con el hábito que en cada momento se acuerde", el pelo recogido, medalla o distintivo oficial de la cofradía colgada del cuello, guantes negros y tulipa de material y forma que designe la Directiva. La hermana que desee desfilar descalza lo hará sin medias y con las uñas sin pintar. Como regla general se aconseja maquillaje discreto sin labios ni ojos pintados.

Por su parte los hombres podrán desfilar con la túnica de laval de la Mañana, pero sin la cruz, que no tiene sentido en esta procesión, sino con la tulipa o algún elemento que se considere más adecuado. Los estatutos dicen expresamente que "las hermanas que deseen podrán desfilar en la procesión del Sábado Santo con la túnica del Viernes Santo" tal y como se refleja para los hombres.

"En aras a una mejor organización y durante un tiempo estimado de 5 años desde la aprobación de los estatutos, los hermanos y hermanas que deseen salir en la procesión del Sábado Santo deberán comunicarlo por los medios oficiales de la Cofradía para poder suministrar los medios necesarios para el desarrollo de la procesión, al menos con una antelación de 30 días previos al desfile".