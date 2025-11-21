Teo Hernando no repetirá como presidente de la Vera Cruz de Zamora

La Cofradía de la Santa Vera Cruz celebrará elecciones el próximo 20 de diciembre, en una asamblea extraordinaria que se celebrará a las 16.45 horas en la sede del Santo Entierro de la Rúa de los Francos. Unos comicios en los que no estará la papeleta del actual presidente, Teo Hernando, que ha renunciado a presentarse a la reelección por entender que después de tres mandatos "éticamente" no puede optar a un nuevo periodo al frente de la hermandad.

Según explica Hernando los estatutos de la Cofradía marcan un máximo de tres mandatos presidenciales. Reconoce que podría haberse acogido a la interpretación que están haciendo otras cofradías y como los estatutos se renovaron en 2021 el contador se pondría a cero, por lo que sería factible que se presentara a un nuevo mandato.

Aunque Hernando no se refirió a ninguna cofradía en concreto, hay un caso muy reciente, el de las elecciones a Nuestra Madre, donde se dio esta circunstancia y ante el recurso de un hermano el Obispado validó que con cambio de estatutos el marcador de mandatos presidenciales puede ponerse a cero. Hay otras muchas cofradías donde los presidentes se han acogido también a esta interpretación para seguir en el cargo.

"En mi caso éticamente no me parece correcto. Cambiar las normas a mitad del partido no sería ético, sería inmoral. Por otra parte, si en doce años no has cumplido tus objetivos es difícil que lo logres con más mandatos. Hay que dar paso a los que vienen".

Edgar Fernández, candidato "oficialista"

Y los que vienen están por ver. De momento hay seguro un candidato, el que representa a la actual directiva. Se llama Edgar Fernández, licenciado en derecho y bombero de profesión.

El calendario de la Vera Cruz se inicia con la asamblea general extraordinaria del 13 de diciembre a las 18.15 horas en el Museo Etnográfico, donde la actual directiva presentará las cuentas para su aprobación y el presidente informará sobre su gestión.

Teo Hernando y Edgar Fernández / Cedida

A continuación se abre el plazo de presentación de candidaturas, que deben ser enviadas al apartado de correos de la hermandad. Deben ser hermanos con al menos cuatro años de antigüedad y que no estén incursos en un expediente de la hermandad.

Las candidaturas se abrirán en la asamblea extraordinaria prevista para el 20 de diciembre a las 16.45 horas en la sede del Santo Entierro. Tras la presentación de las candidaturas, se formará la mesa electoral y los hermanos elegirán nuevo presidente. Habrá un plazo de tres horas desde la constitución de la mesa para votar.

Teo Hernando explica que se ha elegido la sede del Santo Entierro porque tiene entrada y salida y, por tanto, facilita mucho el proceso de votación, que sería mucho más complicado de hacer en la propia casa de la Vera Cruz, con un solo acceso y con las obras del Museo de Semana Santa al lado.

Tras el recuento se proclamará al candidato electo. Teo Hernando se pone a disposición del candidato que salga elegido "sea quien sea" para apoyarle en estos primeros momentos a organizar la procesión del año que viene. "Si lo necesita me ofrezco a sacar la procesión a la calle, bandas incluidas", señaló Hernando, preguntado por si la fecha de las elecciones no era demasiado tardía en el caso de que sea un nuevo equipo el que se haga con las riendas de la Vera Cruz.