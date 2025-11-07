El Yacente de Zamora celebra un triduo y un ciclo de conferencias

El solemne triduo meditación ante Jesús Yacente se celebrará los días 12,13 y 14 de ese mes a las 20.30 horas, en la Iglesia de San Vicente Mártir.

La hermandad ha programado un ciclo de conferencias de actualidad que se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre a las 20.30 horas en el salón de actos del Seminario de San Atilano.

Concretamente el día 19 intervendrá el profesor Juan Carlos Asensio Palacios para hablar sobre: "El miserere: liturgia y música a través de la historia"

Al día siguiente, el 20, el profesor César Rina Simón disertará sobre : " La innovación de la Semana Santa en el mundo contemporáneo". n