El Yacente de Zamora celebra un triduo y un ciclo de conferencias
El miserere y la innovación en Semana Santa, los temas abordados por los expertos
C. G. A.
El solemne triduo meditación ante Jesús Yacente se celebrará los días 12,13 y 14 de ese mes a las 20.30 horas, en la Iglesia de San Vicente Mártir.
La hermandad ha programado un ciclo de conferencias de actualidad que se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre a las 20.30 horas en el salón de actos del Seminario de San Atilano.
Concretamente el día 19 intervendrá el profesor Juan Carlos Asensio Palacios para hablar sobre: "El miserere: liturgia y música a través de la historia"
Al día siguiente, el 20, el profesor César Rina Simón disertará sobre : " La innovación de la Semana Santa en el mundo contemporáneo". n
- Uno de los principales 'outlet' de Zamora reabre desde este miércoles con una nueva ubicación en la capital
- Los zamoranos se plantan en Vigo el día del encendido navideño para reclamar el AVE en Sanabria
- Un impresionante nido de avispa asiática amenaza Viñas de Aliste: así ha sido eliminado
- Un turismo cae a un canal de riego junto a la azucarera de Toro
- Una nueva colisión entre un turismo y una moto deja a un joven herido en una de las principales avenidas de Zamora
- Absuelto un zamorano de 21 años que practicó sexo con una menor de 15
- Luz al final del túnel en las obras de humanización de travesías en Zamora: 19 meses después concluye la primera actuación
- Una mujer de 45 años, herida tras el choque entre un tractor y un turismo en la circunvalación de Zamora