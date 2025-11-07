Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los ganadores del concurso de fotografía de la Junta Pro Semana Santa de Zamora

El Cristo de las Injurias ha sido la gran estrella

EI fallo del XLI concurso nacional de fotografía &quot;Semana Santa en Zamora&quot;

Marina García

Primer premio y cartel anunciador

Lema: Silencio. Título: Cortafuegos. Autor: Jose Antonio Pascual Salvador.

José Antonio Pascual Salvador con una foto sobre el Cristo de las injurias es el ganador del concurso de fotografía de la Junta Pro Semana Santa de Zamora.

Segundo premio

Lema: Montes. Título: Charco. Autor: Jose Manuel Montes Núñez.

Lema charco, de José Manuel montes Nuñez. Segundo premio del concurso de fotografía de la Junta Pro Semana Santa de Zamora.

Tercer premio

Lema: Nuestra Pasión. Título: Injurias 1. Autor: Pedro Barrios Macias.

Nuestra pasión. Injurias. Pedro Barrios Macias recibe el tercer premio del concurso de fotografía de la Junta Pro Semana Santa de Zamora.

Primera mención

Lema: Sol y noche. Título: Carmen y el Yacente. Autor: Raúl Andrés Maestre.

Primera mención del concurso de fotografía de la Junta Pro Semana Santa de Zamora. Raúl Andrés Maestre. Título carmen y el yacente.

Segunda mención

Lema: El Penitente. Título: Tenebris Lux. Autor: Victor Olivencia Castro.

Segunda mención del concurso Pro Semana Santa: Víctor Olivencia Castro. Lema: el penitente. Título: Tenebrix lux.

Tercera mención

Lema: Rock. Título: El Cofrade. Autor: Lucía Gonzalo Ibáñez.

Tercera mención del concurso de la Junta Pro Semana Santa. Autora: Lucia Gonzalo Ibáñez. Lema: rock. Título: El cofrade.

