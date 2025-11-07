Estos son los ganadores del concurso de fotografía de la Junta Pro Semana Santa de Zamora
El Cristo de las Injurias ha sido la gran estrella
Primer premio y cartel anunciador
Lema: Silencio. Título: Cortafuegos. Autor: Jose Antonio Pascual Salvador.
Segundo premio
Lema: Montes. Título: Charco. Autor: Jose Manuel Montes Núñez.
Tercer premio
Lema: Nuestra Pasión. Título: Injurias 1. Autor: Pedro Barrios Macias.
Primera mención
Lema: Sol y noche. Título: Carmen y el Yacente. Autor: Raúl Andrés Maestre.
Segunda mención
Lema: El Penitente. Título: Tenebris Lux. Autor: Victor Olivencia Castro.
Tercera mención
Lema: Rock. Título: El Cofrade. Autor: Lucía Gonzalo Ibáñez.
