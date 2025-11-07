Exposición de maquetas de Ramón Álvarez en Zamora

La Asociación Luz Penitente ha inaugurado en la Casa del Cofrade de la Real Cofradía del Santo Entierro de la Rúa de los Francos una exposición con en torno a 20 maquetas y fotografías de los pasos de Ramón Álvarez y discípulos con motivo del bicentenario del nacimiento del imaginero de Coreses.

Se trata de una veintena de maquetas de pasos de Ramón Álvarez y discípulos, realizadas por Marcos Vergel, cada una de la cuales acompañadas por una fotografía de Víctor Garrido.

La muestra estará abierta hasta el 16 de noviembre de lunes a sábado de 18.30 a 20.30 horas y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Detalle de foto y maqueta / José Luis Fernández / LZA

Marcos Vergel indicó a exposición nace "del deseo de hacer algo con mis maquetas en honor a Ramón Álvarez, por el bicentenario de su nacimiento. De ahí nace la muestra. Aunque algunas de las maquetas ya estaban hechas, para la exposición “ha habido que retocar algunas cosas, como las flores, algún detalle algunas de las mesas y mejorando las imágenes”

Para las maquetas más antiguas Marcos se apoyaba en los populares muñequitos de los clics “planos, sin ningún relieve en las manos ni nada”, mientras que las más actuales son de plastilina con armazón de alambre. Se imita también en algunos grupos la tela encolada. La pintura es acrílico. Para las mesas usa alma de cartón con los decorados de las filigranas.

Exposición de maquetas de los pasos de Ramón Álvarez. / José Luis Fernández / LZA

Marcos quiere ser escultor imaginero, y tiene en Ramón Álvarez, “un referente porque de un pueblo a la capital en sin las tecnologías de ahora tiene mérito”.

Por su parte Víctor Garrido ha elegido fotografías en las que se ve el paso en general recopiladas del trabajo de varios años. Destaca las fotos de Longinos, el Prendimiento y la Soledad.

Ramón Álvarez y Luz Penitente

Ramón Álvarez es la figura en la que se centran este año las actividades de Luz Penitente, que no se han circunscrito a la cuaresma, ya que el junio se proyectó un documental, en septiembre otro vídeo, un concierto en el Ramos Carrión de las marchas procesionales dedicadas los pasos de Ramón Álvarez, en noviembre llega la exposición de maquetas de Marcos Vergel y fotografías de Víctor Garrido y la quinta y última actividad será el 29 de noviembre, una conferencia junto con la Real Cofradía del Santo Entierro.