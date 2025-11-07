Un documental retrata la vida de los 25 años del Lavatorio de la Vera Cruz de Zamora
Óscar Antón presenta este sábado la proyección sobre el proceso de ejecución de la obra de Higinio Vázquez y las opiniones de los protagonistas
La cita está fijada para este próximo sábado, a las 20.30 horas, en la sala polivalente del Teatro Ramos Carrión. Es cuando se exhibirá el documental de Óscar Antón sobre el Lavatorio, un paso de la Vera Cruz tallado por Higinio Vázquez en 2001 y que conmemora en este 2025 su primer cuarto de siglo.
El propio Antón ha presentado el documental en la sede de la Vera Cruz, con el jefe de paso, Ildefonso Boizas, y el presidente de la hermandad, Teo Hernando.
Tras el paso de la Coronación de Espinas, sufragado por el Ayuntamiento, la Cofradía tuvo el dinero suficiente para encargar el Lavatorio de pies, con el fin de representar una escena poco habitual en la iconografía semanasantera y sustituir al Cristo de la Laguna, que no encajaba con la cronología de la Pasión "contada" por los pasos del Jueves Santo. El documental cuenta el proceso de ejecución del paso, con los testimonios de los protagonistas y cargadores.
El jefe del grupo escultórico, Ildefonso Boizas señaló a los cargadores como el fundamento de un paso que ha superado las dificultades a lo largo del tiempo, por ejemplo, la que le desbancó de la jefatura que recuperó por sentencia judicial.
El presidente, Teo Hernando agradeció la implicación de los hermanos de paso, en este y otros casos, ya que se encargan de llevar a cabo los actos conmemorativos de las efemérides, incluso sufragándolos de su propio bolsillo. He hizo extensivo el mérito a los directivos, sin cuya labor los presidentes poco podían hacer para lograr pasos como la Coronación de Espinas o el Lavatorio. Mencionó algunos, como el propio Boizas o José Andrés Casquero, fundamentales en esta labor.
