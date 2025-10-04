Manuel Cardo "Manín" gana las elecciones del Espíritu Santo
"Todos estamos en la misma línea", declara el nuevo abad tras un abrazo con su rival
Manuel Cardo Moldón, más conocido por "Manín", es el nuevo abad de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo tras ganar las elecciones en las que se disputada el cargo con el actual abad, Antonio de la Higuera Sampedro.
Un total de 274 hermanos han participado en las elecciones. El resultado fue de 153 votos para Manuel Cardo, 116 votos para Antonio de la Higuera, 4 votos en blanco y un nulo.
El recuento transcurrió con total cordialidad. Los dos candidatos se dieron un abrazo al conocer quién era el ganador. Manuel Cardo, el nuevo abad, declaró que "queremos lo mejor para la hermandad, estamos todos en la misma línea".
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- El sorprendente hallazgo junto a un contenedor en Torremolinos: Un pueblo de Sayago recupera un "tesoro"
- Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl