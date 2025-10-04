Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manuel Cardo "Manín" gana las elecciones del Espíritu Santo

"Todos estamos en la misma línea", declara el nuevo abad tras un abrazo con su rival

Manuel Cardo &quot;Manín&quot; da un abrazo al abad saliente, Antonio de la Higuera.



Natalia Sánchez

Manuel Cardo Moldón, más conocido por "Manín", es el nuevo abad de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo tras ganar las elecciones en las que se disputada el cargo con el actual abad, Antonio de la Higuera Sampedro.

Un total de 274 hermanos han participado en las elecciones. El resultado fue de 153 votos para Manuel Cardo, 116 votos para Antonio de la Higuera, 4 votos en blanco y un nulo.

El recuento transcurrió con total cordialidad. Los dos candidatos se dieron un abrazo al conocer quién era el ganador. Manuel Cardo, el nuevo abad, declaró que "queremos lo mejor para la hermandad, estamos todos en la misma línea".

