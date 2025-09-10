Isabel García, proclamada única candidata a las elecciones de Nuestra Madre de Zamora

La Comisión Electoral de Nuestra Madre de las Angustias ha proclamado la candidatura de la actual presidenta, Isabel García Prieto, como única para las elecciones que se celebrarán en la tarde de este viernes. Así lo determinó el presidente de la mesa, Javier Lozano, que componían también el secretario, Luis Fernando García y Enrique Montero Gallego, reunidos para abrir las candidaturas en un acto público celebrado en la sede de la calle Quebrantahuesos.

La proclamación se produce al ser la única candidatura presentada en plazo, y, por tanto, la única que se abrió para comprobar que cumplía todos los requisitos. Había preparada una candidatura alternativa, a la que el calendario jugó una mala pasada, ya que se envió por correo el viernes y al ser lunes festivo en Zamora el matasellos era del martes 9 y, en consecuencia, se encontraba fuera de plazo, que expiraba el día 8.

Francisco Iglesias, a la izquierda, poco antes del anuncio de la impugnación. / José Luis Fernández / LZA

Un fallo reconocido por los propios promotores de la candidatura alternativa, que trataban de aglutinar el descontento con la actual presidenta, en el cargo desde 2012.

Antes de producirse la proclamación pidió la palabra el hermano Francisco Iglesias Escudero, a quien el presidente permitió hablar. Lo que hizo fue anunciar la impugnación de la candidatura, por entender que Isabel García ha superado con creces los tres mandatos máximos que figuran en los estatutos de Nuestra Madre.

El presidente de la mesa le respondió que por las consultas previas realizadas en el Obispado, Isabel García si puede presentarse a la reelección. El motivo es que Nuestra Madre realizó una profunda modificación de los estatutos en julio de 2019. Al tratarse de unos estatutos prácticamente nuevos el contador presidencial se pone a cero y, por tanto, las primeras elecciones celebradas con el nuevo texto, en septiembre de 2020 serían el primer mandato de Isabel García Prieto.

Por tanto en este 2025 aspira a su segunda elección y el 2030 podría incluso optar a la tercera sin infringir los estatutos. Lozano explicó que como Isabel García anunció en la pasada asamblea general su intención de presentarse a las elecciones, lo que hizo como presidente de la comisión electoral fue consultar con el Obispado para ver si esta persona podía hacerlo o no. La respuesta fue que al haber una renovación total de estatutos, no un mero maquillaje cosmético de algún artículo, el contador se ponía a cero, y así se ha aplicado también en otros casos similares.

La respuesta no dejó satisfecho a Francisco Iglesias quien anunció que este mismo jueves remitirá la impugnación a la comisión electoral, quien a su vez la enviará al Obispado para que se pronuncie. Lozano está convencido de que Isabel García cumple los requisitos y, por tanto, se someterá a la votación de los hermanos este viernes, en asamblea extraordinaria, de 19.00 a 21.30 horas.

