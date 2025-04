"La musealización será con el apoyo de instituciones públicas y privadas"

Israel López Campos ha vivido esta Pasión al frente de la comisión de la Junta pro Semana Santa de Zamora.

Su primera Semana Santa al frente de la comisión de la Junta pro Semana Santa, ¿cómo lo ha vivido?

De una manera muy intensa, con muchísima ilusión, con mucho trabajo y de una manera muy satisfactoria porque lo que nos habíamos propuesto, lo que se nos pidió, va todo saliendo.

El tiempo quizás es lo único que ha fallado...

Se esperaba una Semana Santa muy mala porque las previsiones eran de lluvia todos los días Todos los días han podido salir todas las procesiones, salvo el Viernes Santo el Santo Entierro y el Sábado Santo la Soledad, sus suspensiones fueron una auténtica lástima. No obstante, hay que ser consecuentes y saber que lo que prima es el patrimonio, tanto humano como material, y la decisión resulta muy difícil de tomar.

Espíritu Santo, Jesús Nazareno, Nuestra Madre y Luz y Vida, que usted preside, han tenido que acortar sus recorridos por la lluvia.

Es muy duro porque es una responsabilidad grande la que tienes, pero en el caso de Luz y Vida, nosotros la previsión que teníamos es que íbamos a tener lluvia. Nos daban dos horas de tranquilidad y la lluvia iba a venir. El riesgo que corres es que una vez que cruzas el Puente de Piedra no tienes donde alojar ni a la corona, ni a la imagen titular y había también que pensar en los hermanos y hermanas que salen en procesión. Había que tomar una decisión que fue muy acertada.

Este año ha habido una nueva persona de enlace con la Aemet.

Es (Juanmi) Colino. Anteriormente realizó la función Emeterio Aliste que realizó un trabajo muy laborioso, muy dedicado y solo podemos darle las gracias. Este año ha salido todo bastante bien también y es en la línea que tenemos que seguir trabajando. La Aemet ha notificado a las 14.00 y a las 20.00 horas y cuando se ha necesitado llamar fuera de hora, nos han atendido.

Esta Pasión, por fin, pudo pasarse por el restaurado Puente de Piedra.

Volvemos a esa normalidad tan necesaria. El trabajo de las cofradías y hermandades ha sido excepcional cuando no hemos tenido esa normalidad. El año pasado fue un año inusual y salió todo bien, dentro de las suspensiones que tuvimos por el agua y existieron planes B. Este año ha sido una pena que Luz y Vida no pudiéramos cruzarlo. Respecto a la estampa de ver cruzar a la Virgen de la Esperanza o ver cruzar al Nazareno de San Frontis me parece que es espectacular y, a mi juicio, ha quedado muy bien.

La aplicación para Android ha sido una apuesta desde la Junta pro Semana Santa que se ha puesto de largo.

Existió una aplicación que dejó de funcionar. Este año se nos planteó la posibilidad por parte del artífice de la app. Era un proyecto piloto que queríamos ver cómo funcionaba, dentro de esa apuesta de esta junta de gobierno y de este consejo rector de la Junta pro Semana Santa de mejorar y aumentar la difusión, ya que era una pieza que estaba completamente abandonada. La aplicación ha sido un pequeño paso que ha permitido, en todo momento, saber la ubicación de cada procesión. A través de ella se han comunicado los cambios de recorrido y las suspensiones. Es una forma de comunicar a los hermanos de acera y a los hermanos de fila, que a lo mejor no han llegado todavía a la procesión, las decisiones que han tomado. Para mí ha sido un éxito rotundo porque ha contado con 8.000 descargas siendo solo para Android. El próximo año estará disponible para Iphone.

Israel López. / José Luis Fernández / LZA

También han funcionado muy bien los cromos de la Semana Santa.

La iniciativa ha sido un fenómeno. Hay que darle las gracias al Ayuntamiento de Zamora y a Azeco porque ha sido un acierto. Era una campaña de cromos temporal porque el próximo año saldrán las Holy Cards que suponen otra herramienta más de difusión y es una manera más para enganchar a los niños a nuestra Semana Santa. Creas una expectación y es una manera de tener presente la celebración los 365 días del año.

Una de las novedades de esa Pasión también ha sido la instalación de la "carpa", la construcción permanente hasta que se abra sus puertas el Museo de Semana Santa; de hecho, mucha gente se ha acercado estos días para ver cómo ha quedado.

No es visitable, pero ha despertado un interés. A nivel personal creo es un acierto porque se encuentra en un sitio apropiado que no obstaculiza el día a día de la ciudad y proporciona una alta seguridad para las imágenes que se encuentran en ella. Además, brinda muchas posibilidades porque nosotros incluso lo barajábamos el Sábado de Pasión que si llovía en el recorrido que teníamos, podíamos recurrir tanto a la construcción temporal como a la panera. Hasta que esté el museo acabado, en dos años y medio aproximadamente, es una posibilidad que tenemos de tener un sitio donde albergar los pasos y que nos proporcione una tranquilidad y una seguridad.

¿Cómo va la ejecución del nuevo museo?

Las obras del museo continúan. No habido ningún contratiempo y el avance es según lo previsto.

La Semana Santa es el principal motor económico de Zamora y hay que apoyarla porque repercute en todo

¿Hay novedades con la musealización?

Nosotros ya hemos hablado con las administraciones y ya tenemos un plan a seguir. Por respeto a las instituciones implicadas no voy a decir con quiénes han sido las reuniones, pero tenemos una línea marcada que establecer qué necesidades tenemos que transmitir o cuánto va a suponer económicamente. Tenemos el compromiso de las administraciones de que nos van a ayudar a que sea una realidad y también existe interés por parte de empresas privadas. La musealización se va a realizar con el apoyo de instituciones públicas y privadas. La Semana Santa es el principal motor económico de Zamora y hay que apoyarla porque repercute en todo.

La puesta en marcha del nuevo museo obligará a la creación de una entidad jurídica para su funcionamiento. ¿Están trabajando en este ámbito?

Sí, ya hemos dado pasos. Ya estamos dando pasos en la financiación de la musealización como en la gestión del nuevo museo. Todo eso forma parte del plan estratégico que ya se ha empezado a preparar.

Y, ¿en qué fase se encuentra?

Está en fase inicial, pero avanzada porque nos planteábamos como punto de partida el Lunes de Pascua porque antes había que dejar bien preparada la Semana Santa. No nos hemos marcado un tiempo para confeccionarlo. Tenemos que dar pasos firmes.

En teoría la comisión de la Junta pro Semana Santa de Zamora funcionaría hasta que estuviera elaborado ese plan estratégico. No se marcan un tiempo determinado, pero ¿hasta cuándo funcionará la comisión?

La decisión la tienen el obispo de Zamora y el consejo rector.

De cara a la celebración del próximo año, la de 26, ¿qué líneas de trabajo desarrollarán?

Potenciar los pregones resulta importante. Estamos trabajando en pregones en otras ubicaciones porque creemos que es esencial llevar nuestra Semana Santa a otros puntos. Incluso intentar pasar fronteras con nuestros vecinos de Portugal. Una página web que funcione al cien por cien y dar esa difusión nuestra Semana Santa y que la app esté ya en todas las plataformas y.... seguir trabajando.

Este año la revista Barandales, que edita la Junta pro Semana Santa, se ha presentado con la celebración en marcha.

Para el próximo año intentaremos que la revista salga mucho tiempo antes porque es una herramienta más de difusión de la Semana Santa. Es un trabajo espectacular el que hace Juan Manuel Lorenzo y todos los colaboradores. Nuestra idea es que se puede presentar para Fitur.

