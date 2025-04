"Zamora tiene que hacer valer su Semana Santa fuera"

Padre de familia y abuelo, el pregonero de la Semana Santa de Zamora es ingeniero, ejerce de presidente del comité ejecutivo de Ifema y desde mayo de 2023 es consejero delegado de Indra Sistemas. Previamente, José Vicente de los Mozos ocupó el cargo de presidente de Renault España y vicepresidente ejecutivo del grupo Renault.

¿Cuál es su primer recuerdo vinculado con la Semana Santa de Zamora?

Fue la salida del Cinco de Copas desde dentro la iglesia de San Juan. Ahora no se accede tan fácilmente, pero en aquel momento sí, en 1987 o 1988. Para uno que es de Valladolid, que venía con el estereotipo de la Semana Santa de Valladolid, la celebración de Zamora es una Semana Santa donde la ciudad se vuelca. En Valladolid puedes vivir ajeno a la Semana Santa. En Zamora eso no pasa. Si tú estás en Zamora en la Semana Santa, vives la Semana Santa, sí o sí.

Alude a unas vivencias de tiene en su memoria desde hace más de tres décadas. A lo largo de este tiempo ¿ha cambiado su percepción?

Al final te integras, y sabes todos los días dónde tienes que ir a ver los desfiles, qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Recuerdo que cuando me proponen realizar el pregón de la Semana Santa de Zamora y les empiezo a hablar de momentos que he vivido, me dicen, pero ¡si tú conoces la Semana Santa!, se sorprendieron. La Semana Santa de Zamora es como un puzle desde la salida del Espíritu Santo, la procesión de Luz y Vida que planteó Manuel Espías, hasta el acto en la Plaza Mayor el Domingo de Resurrección.

Usted se sube el Domingo de Ramos al escenario del Teatro Ramos Carrión y pregona la celebración.

Primero es un honor. Yo que no soy zamorano, aunque mi mujer, mis hijos y mis nietos son zamoranos. Cuando me lo comunicaron recuerdo que mi mujer me dijo que "esto no te lo esperabas". Espero estar a la altura y no hacerlo muy largo. En el año 2013 tuve el honor de dar el pregón de la Semana Santa en mi ciudad, en Valladolid, y una persona dijo que había sido un pregón de cofrade y el de Zamora será un pregón de cofrade porque soy un cofrade más porque en Zamora hay cofrades que desfilan y los que no. Todo zamorano es cofrade porque es que se vive la Semana Santa. Y luego, otra cosa que me encanta de la Semana Santa es la música. Desde Mater Mea, la marcha fúnebre de Thalberg. Zamora, en ese sentido, es mucho más variada que lo que es en Valladolid. Las procesiones del Jueves y del Viernes Santo, con tantos pasos y bandas, son un concierto en la calle. Desde mi punto de vista, la Semana Santa de Zamora hay que vivirla, y como he estado muchos años, me he comido dos y pingada, he ido a comer la sopa de ajo en la reverencia, ¡he hecho tantas cosas...!

¿Usted ha desfilado en Zamora?

No, no lo he procesionado porque llovió ese año. Hubo una ocasión que sobró una túnica y una vela del Silencio y aproveché. Vinimos a Zamora, se puso a llover y no salió la procesión. Me quedé con las ganas (risas). Ahora he solicitado ser hermano del Silencio. Yo soy cofrade de Nuestra Señora de las Angustias en Valladolid, a la que tengo mucha devoción, y soy comisario del Cristo Yacente. He tenido la suerte de dar la primera llamada a la Virgen un año y soy diputado de honor de las Angustias. La Semana Santa, además de la tradición, tienes que vivirla como católico. Yo, como me considero católico, creo que hay que vivirla en este sentido, pues estamos rememorando la pasión y muerte de Cristo.

¿Ha cargado?

En Zamora, no. En Valladolid sí, en el Yacente que sale en la procesión de Sacrificio y Penitencia el Jueves Santo por la noche, y es una experiencia muy bonita.

Ha hablado de la Pasión de Valladolid ¿qué mejoraría en la celebración zamorana?

Son diferentes. Son como el azul y el verde ¿cuál es mejor? Simplemente son diferentes. En la de Valladolid destacaría los pasos. Las esculturas son referencias mundiales en madera policromada con autores como Juan de Juni, Gregorio Fernández y sus discípulos. Sin embargo, la Semana Santa se vive mucho más intensamente en Zamora.

Y ¿con más fe?

La fe es algo que lleva cada uno. Y yo no soy quien para juzgar a la gente si tiene más o menos fe. Creo que en la Semana Santa hay elementos de tradición, hay elementos de cultura y hay elementos religiosos. Cada uno tiene su menú y yo no soy quien que los vaya a juzgar.

Un lugar para ver la procesión sería...

Depende del desfile que sea. Si es la Esperanza, en Balborraz. El Cristo de las Injurias antes del Tránsito. Las Capas Pardas, cerca del Pizarro con el Puente de fondo o el Miserere en la propia plaza de Viriato.

La Pasión de Zamora es como un puzle, de la salida del Espíritu Santo al acto en la Plaza Mayor de la Resurrección

Un momento de la Pasión de Zamora que para usted es o ha sido importante corresponde a...

Ha sido ver a mis hijos desfilar en el Silencio. El canto de Miserere resulta espectacular. Ver el Yacente pasar por la plaza de Viriato es impresionante o el Cristo del Silencio por la rúa, por donde casi no entra. Son muchos momentos y parece que has retrocedido 200 años atrás.

La Semana Santa de Zamora para usted es...

Es para vivirla. Parece que un slogan publicitario (risas), pero es así. Yo creo que hay que vivirla porque es un todo.

La Semana Santa de Zamora no es...

Fea. (risas). La Semana Santa de Zamora es para la ciudad todo. Si hoy hay un referente para la ciudad de Zamora es su Semana Santa y creo que deberían de cuidarla y seguir exportándola. Hoy Zamora es una ciudad, como otras de nuestro país o de Europa, que están sufriendo la despoblación. Estamos viendo que la industria se va, el comercio se cierra. Va uno por Santa Clara o San Torcuato y cada vez hay más comercios cerrados... Sin duda uno de sus ejes económicos es su Semana Santa.

¿De qué manera la incentivaría?

Hay que hacer mucha campaña afuera. Pero solo está la Semana Santa, hay un Museo de Semana Santa que merecerá mucho la pena cuando esté acabo. También hay que cuidar mucho la gastronomía. Vienes de Madrid el fin de semana o un domingo vas por el centro y no te encuentras ni diez restaurantes abiertos para comer. Yo vivo en Madrid y en una ciudad como Segovia, que también está sufriendo la despoblación, la gastronomía la cuidan muy bien. Vas a cualquier pueblo de Madrid y pasa lo mismo. Zamora tiene que abrirse.

Todo zamorano es un cofrade, procesione o no, porque la celebración se vive en toda la ciudad

Explíquese.

Yo creo que uno de los problemas que tiene Zamora es que, a veces, se cierra mucho en sí misma y hay que abrirse. En un mundo global yo creo que hay que hacer valer las cosas buenas que tiene. Y para mí uno de los ejes que tiene Zamora a hacer valer fuera es la Semana Santa. Y también el Románico, es decir, Semana Santa con su Románico. Tienen que ser los zamoranos los que vendan su Semana Santa fuera y que venga gente de fuera a poner en valor la Semana Santa de Zamora creo que también resulta positivo porque da una grandeza a algo que es realmente importante. La Semana Santa tiene un enorme potencial, pero a partir de ahí hay que incentivar todo el tema de gastronomía, de hoteles... Si tú llegas en AVE y si llega lleno ahora no tienes un taxi. Tenemos que adaptarnos. Si queremos que el turismo sea un eje económico de esta ciudad, tenemos que adaptarnos.

¿Apuesta por Zamora como ciudad para el turismo de calidad?

Sí, sin duda. Yo me casé en la Catedral. La Catedral de Zamora es un lujo románico. ¡Cuánta gente no viaja dos mil o incluso cinco mil kilómetros para ver un monumento! Y nosotros tenemos una catedral del siglo XIII aquí. Yo creo que hay que insistir más en todo el tema del turismo. Como presidente de Ifema puedo decir que una de las ferias relevantes es Fitur. Yo lo he comentado a las autoridades de Castilla y León. Nuestra región, a veces, es demasiado austera en su stand de turismo cuando la comparas con otros territorios. Hay que potenciar nuestro turismo artístico, el rural y el de la Semana Santa. No obstante, este año sí se ha trabajado un poco la Semana Santa, pero, a veces, quizás nuestra sobriedad, en la que no nos gusta aparentar, hace que nos quedamos un poco tímidos. Podemos ser sobrios, pero nunca tímidos.

