¿Cómo "garrapiñar" las almendras en casa? Aprende a hacer el dulce de la Semana Santa de Zamora

Con permiso de las aceitadas y de las cañas zamoranas, las almendras garrapiñadas son el dulce por excelencia de la Semana Santa de Zamora. Zamoranos y turistas las degustan por igual, aunque los más golosos las comen como pipas.

Durante estos días de Pasión, las calles se llenan de puestos con bolsitas de distintos precios y tamaños llenos de este delicioso manjar. Además, los hermanos de la Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación y de otras cofradías las reparten como obsequio personal durante las procesiones.

Pero si quieres probar a intentar elaborarlas en casa, tan solo necesitarás agua, azúcar y almendra de buena calidad, además de mucho mimo. A continuación te dejamos dos recetas muy parecidas de populares influencers gastronómicos:

Almendras garrapiñadas. / José Luis Fernández

Receta de 'Cocina con Chía'

El popular chef del canal 'Cocina con Chía' prueba esta receta comprando un paquete del Mercadona de almendra tostada 0% sal. Pone todas las almendras de la bolsa en una sartén con un vaso de agua y un vaso de azúcar. A partir de ahí, según sus palabras, consiste en "menear" las almendras de la sartén, poco a poco el agua se irá evaporando, por lo que es importante estar atentos y seguir removiendo para evitar que se nos quemen.

Bajamos el fuego y cuando su textura comience a ser de aspecto brillante, es decir, esté caramelizando, retiramos de la sartén para no quemar en exceso el azúcar y estropear el sabor. Las colocamos sobre una bandeja con papel de horno. Las esparcimos lo más separadas posibles para que no se peguen, intentamos esperar a que estén frías y... a disfrutar.

Receta de 'Anna recetas fáciles'

La cocinera influencer 'Anna recetas fáciles' emplea 400 gramos de almendras crudas, 200 gramos de azúcar y 150 mililitros de agua. Echa todo a la sartén y, cuando hierve, espera a que se evapore el agua removiendo y bajando el fuego. Después de unos 12 minutos, comienza a espesar y aquí es importante el movimiento para no quemar las almendras. El azúcar comienza aparecer y las almendras a blanquear: el azúcar se está pegando a las almendras. En este momento, dejamos caramelizar pero sin dejar tampoco de remover para que no se quemen. Las retiramos de la sartén y las distribuimos por una bandeja amplia con papel de horno con el objetivo de que no se peguen. Conservamos en un tarro de cristal para que sigan estando crujientes.