La mesa de Redención, lista para desfilar el Viernes Santo

La nueva mesa con la que procesionará a hombros el grupo de Redención ya está lista para ser estrenada el Viernes Santo, incluso la directiva se planteó presentarla en la asamblea, pero "fue inviable por el tiempo". El proceso lo ha efectuado una empresa de Sevilla.

Antes de iniciarlo se comprobó que la peana escultórica se mueve "en una sola pieza, cuando en Zamora suelen ser imágenes sueltas, por lo que el sistema planteado hará que no sufra" cuando se traslade de una mesa a otra, expuso el vicepresidente Antonio Martín Sánchez durante la asamblea.

Explicación del proceso durante la asamblea general. / Cedida

En el proceso las tallas de las misericordias y las virtudes teologales se quitaron de la mesa original y se escanearon digitalmente en 360 grados, con lo que la empresa pudo iniciar el trabajo de diseño a partir de los datos obtenidos. Durante el procedimiento para obtener la imagen digital, se planteó la posibilidad de recuperar aquellas partes perdidas de las figuras, como algún dedo o incluso un brazo completo "de las que no hay constancia en los informes de restauración ni en las actas", copiando.

El pasado mes de junio se remitió desde la cofradía zamorana al taller sevillano la madera de caoba adquirida tiempo atrás.

Proceso de vaciado de las figuras. / Cedida

Además, en el trabajo "se han pegado maderas de distintos grosores que han facilitado el desbaste con el robot", aunque las imágenes han sido terminadas a mano en Zamora por el profesional Javier García, quien "ha trabajado con las misericordias originales delante".

Además, las figuras las han vaciado por detrás "para aligerar el peso, lo que ha sido un reto para el taller" que incluso ha tenido que ejecutar unas de ellas "en tres partes" porque la pieza original tenía "un gran tamaño". Todos los elementos se han acabado "en cera".

Patrimonio

En su informe, el presidente explicó que habían recibido una carta de la Comisión Territorial de Patrimonio donde se indicaba que "no es conveniente" para el grupo escultórico procesional a hombros. Concretó que en conversaciones con la jefa del servicio territorial de Cultura, responsables de La Mañana le pidieron que les dijeran claramente que "no podían" hacer la variación en la carga y "nos dijo que no lo podía hacer y que era bajo nuestra responsabilidad", sostuvo José Calvo Bartolomé.

