Las Siete Palabras aspira a tener un local propio en la Horta

La Hermandad Penitencial de las Siete Palabrasaspira a contar con un local propio ubicado en el barrio de la Horta, según explicó el abad Roberto Ariza. La penitencial tiene muchos enseres que se guardan "en un local prestado por un hermano, pero, a corto plazo, nos gustaría contar con nuestro propio espacio. Llevamos ya ocho años buscándolo y resulta muy complicado en la zona de la Horta porque lo necesitamos cerca de la iglesia" testimonia.

En la asamblea general, celebrada a primera hora de la tarde del sábado en el salón de actos del Seminario, los asistentes aprobaron las actas de dos asambleas, las cuentas y el presupuesto para este año.

El pasado ejercicio la hermandad ha destinado a su obra social los 3.000 euros que puede al año, repartidos en esta ocasión, entre la Cáritas parroquial de la Horta y los afectados por la Dana, a través de Cáritas y de un grupo de voluntarios zamoranos que fueron a la zona que "nos informaron puntualmente de lo que estaban haciendo".

En su informe, el abad explicó los cambios producidos en los últimos meses en el seno la Junta pro Semana Santa tras la crisis provocada por la dimisión de la junta de Gobierno de Isabel García, el nombramiento de la gestora y la actual comisión de la Junta pro Semana Santa que va de la mano con el consejo rector. "Las cosas ahora están muy apaciguadas y hay un buen ambiente en las reuniones" expresó Ariza quien también dio detalles de la instalación provisional, aunque la cofradía no la vaya a emplear, ya que subirá de la Horta por Balborraz rumbo a la Feria, Reina para proseguir los hermanos hacia la plaza de Viriato.

En ella las obras de reforma integral del Parador, que han obligado a situar una valla de obra en la Plaza de Viriato, harán que el hermano Javier Martín Sesma realice la meditación de las Siete Palabras "desde la zona del Palacio de la Encarnación" concretó Roberto Ariza.

Celebración los martes de Cuaresma

La hermandad inicia este martes las celebraciones de las Siete Palabras en la iglesia Santa María de la Horta a las 20.30 horas.

Esta Cuaresma han apostado por participación de más colectivos musicales asentados en la ciudad. Así el 11, el 18 de marzo y el 1 de abril el acompañamiento musical corresponderá a distintos grupos de alumnos del Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano de Zamora, mientras que el día 25 de marzo participará el coro de Santa María de la Horta, habitual en estas celebraciones, y la última fecha, la del 8 de abril intervendrá el Coro Gaudete.

"Queremos darle participación a otra gente que no son hermanos de la cofradía y darles a conocer la hermandad" sentenció Roberto Ariza tras la asamblea general.

Cartel de la actividad. / Cedida

Proyecto

Además las Siete Palabras está poniendo las bases de un nuevo proyecto para contar con un grupo de jóvenes "que no se limite a actividades de Iglesia, sino que incluya propuestas más lúdicas, pero lo estamos perfilando", adelantó.

Elecciones

Los hermanos y hermanas de las Siete Palabras también tenían la tarde del sábado que votar en las elecciones a abad. El único candidato era el actual abad, Roberto Ariza, quien contó con el respaldo de 59 sufragios, un nulo y ningún voto en blanco.

Ariza para su tercer mandato al frente de la hermandad contará con la misma gente que hasta ahora. "No me hubiera presentado si no hubiera contado con el equipo que tengo" aseveró. El abad electo, que tiene todavía que ser ratificado por el obispo Fernando Valera Sánchez, tiene claro que "seguiremos trabajando para la hermandad con la misma ilusión que el primer día".

Suscríbete para seguir leyendo