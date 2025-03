Profesores de la Escuela de Arte de Zamora plantean un cartel de Semana Santa muy simbólico

Un diseño muy actual que bebe de la tradición y que homenajea al imaginero Ramón Álvarezal conmemorarse el bicentenario de su nacimiento conforman el cartel oficial de la Semana Santa de Zamora 2025, efectuado por un grupo de profesores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora.

En la propuesta están presentes "las artes aplicadas" a través de las referencias a la platería "como las potencias del Resucitado", a la talla en madera "con el rosetón de la mesa del Huerto de los Olivos" y al textil mediante "el cordón de la Soledad".

También han incorporado "la dualidad entre el día y la noche con la tonalidad negra del fondo y con el amarillo representando el día y el sol" y han sumado "la muerte y a la resurrección a través de la corona de espinas y a las potencias del Cristo resucitado", explicó en nombre del equipo de autores, el director de la Escuela de Arte, César Amador Isidro.

Zamora aparece "con ese rosetón que no es el de la iglesia de San Juan, sino que es la representación del rosetón de la iglesia de San Juan que aparece en la mesa de la Oración del Huerto".

El guiño a Ramón Álvarez se produce con "el cordón de la Soledad y el color negro, y al Resucitado con la corona que no aparece, pero está evocada". Además, el tipo de letra empleado se llama "Longinus" y los caracteres tiene "unos pequeños picos que hace referencia a la lanza" puntualizó.

Por su parte el presidente de la comisión de la Junta pro Semana Santa, Israel López, puso en valor que el trabajo que "se ha hecho en tiempo récord", tras ser recuperado por el consejo rector a petición de Dionisio Alba en enero. En su opinión, el diseño "recoge nuestra Semana Santa desde el principio hasta el final, sus escenas de pasión, su románico y es un trabajo digno de admirar".

Del cartel se han editado 5.000 unidades que estarán disponibles en "los puntos habituales".

Además, el director de comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, calificó el cartel de "innovador" y resaltó que "la autenticidad no tiene que estar reñida con el marketing" y reiteró "el compromiso" de la entidad con la Pasión.

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, subrayó "el compromiso, dentro de lo que podamos, con la Semana Santa" y señaló que el cartel "es la expresión gráfica de lo que es la Semana Santa".

Cartel de la Semana Santa de Zamora. / Cedida

La concejala de Cultura María Eugenia Cabezas, calificó "de acierto" el encargo a la Escuela de Arte y Superior de Diseño porque es "una manera de imbricar y de implicar a la gente joven para que también se impregne" de esta tradición.

Además, el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Oliveira señaló que la presencia de entidades e instituciones en la presentación del cartel "demuestra de que todos empujamos en una misma línea y que la Semana Santa nos une".

Carpa para los pasos y musealización

En otro orden de cosas, Israel López, a preguntas de los medios, señaló que la fabricación de "la construcción temporal" en San Bernabé, con paredes de hormigón y techo de panel sandwich, "va bien" y enumeró que "hay que efectuar la retirada de los juegos, adaptar la zona" y la colocación de las piezas podría comenzar "la semana que viene".

En cuanto a la musealización comprometida verbalmente tiempo atrás por el Estado, el subdelegado sostuvo que "hemos ido a algunas reuniones y no me consta que haya ninguna novedad, se sigue manteniendo que son competencias transferidas y, por supuesto, habrá algún tipo de colaboración".

