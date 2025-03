La Semana Santa de Zamora incorpora a un nuevo artista

El toresano Carlos Adeva ha pasado ya a formar parte de la importante nómina de artistas de la Semana Santa. Si hace unos días presentaba el cartel para la Madrugada del Viernes Santo ("dije que era mi primera obra para la Semana Santa de Zamora, pero no era cierto, el año anterior la hice para Nuestra Madre"), este miércoles de ceniza hacía lo propio con el de la Tertulia del Cofrade.

Basada en la imagen del Cristo de las Injurias la de Adeva es, en realidad una obra doble. Por un lado, está la obra original, un magnífico trabajo en el que se aprecian varios volúmenes con fragmentos de la figura del Cristo y las letras doradas de la capilla donde mora en la Catedral, un cuadro en tres dimensiones con fondo de un pardo neutro, y por otro el cartel, con resultado igualmente llamativo, pero en dos dimensiones.

Adeva coloca la obra original, base del cartel de la Tertulia del Cofrade. / Alba Prieto / LZA

Tal es así que el presidente de la Cofradía del Silencio, Rufo Martínez de Paz, pidió permiso al de la Tertulia del Cofrade, José María Alonso, para exponer el cuadro durante la Semana Santa en el escaparate de la sede, como pieza única y mencionando, por supuesto, su procedencia.

Centenario de la Hermandad del Cristo de las Injurias

Adeva eligió el Cristo de las Injurias como tema por varios motivos, desde el centenario de la Hermandad, hasta el consejo de un amigo, pasando por la bella factura de la talla. El toresano ha seguido fiel a "mi forma de trabajar el volumen, con distintos planos, para dar una mayor sensación de escultura, porque es un Cristo. Y aprovechar el fondo de las letras de su capilla, con ese dorado que brilla, lo que resplandece. Este Cristo es impresionante".

Si con el encargo de La Mañana reconoció haber tenido más dificultades, sobre todo para dar con el enfoque adecuado, con este "he disfrutado muchísimo. Te pones a trabajar y no sabes cómo de repente sale. Estoy disfrutando, y se aprecia en el resultado. Me va a costar desprenderme de esta obra".

Detalle del cuadro / Alba Prieto

"Es un placer formar parte de los fondos artísticos de la Tertulia del Cofrade que al fin y al cabo ayuda a tener un patrimonio más rico", señaló el autor, que parece haber encontrado el gusto a la temática semana santera, ya que este año ha tenido el encargo de Jesús Nazareno para la Madrugada, el cartel de la Tertulia del Cofrade "y queda aún otro", que no desveló. "El primer sorprendido soy yo, pero disfruto, es mi trabajo. ¿Artista semana santero?, podría ser, por qué no. Lo comentaba con los amigos, a lo mejor me da por pintar santos, ¿por qué no?. La verdad es que es un privilegio poder colaborar con la Semana Santa de Zamora".

La carpa, en plazo

La presentación del cartel tuvo lugar en el Ayuntamiento de Zamora, con presencia, además del propio autor, de la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, la técnico de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, el presidente del Silencio, Rufo Martínez de Paz, el de la Tertulia del Cofrade, José María Alonso y el presidente de la Junta pro Semana Santa, Israel López Campos.

Este último indicó que está a punto de iniciarse el montaje de la nueva instalación para los pasos de Semana Santa (huye hablar de carpa porque se trata de un edificio prefabricado en toda regla) seguramente ya en unos días. "Estamos en plazo", indicó, ya que se trabaja con cierto margen por si surgiera algún tipo de inconveniente de última hora por circunstancias meteorológicas o de otro tipo.

