Cartel de Carlos Adeva para la Mañana de Zamora

La cruz cofrade de la Mañana con el caperuz en hatillo sobre un discreto fondo ocre con once pequeñas cruces que representan a cada uno de los pasos de la cofradía. Es la esencia del cartel anunciador de la procesión del Viernes Santo a las cinco de la madrugada de la Cofradía de Jesús Nazareno, encargado al artista toresano Carlos Adeva.

Una obra que es la base de los cerca de cuatro mil carteles impresos por la hermandad para distribuir por todo Zamora y otras ciudades españolas, como Madrid, Sevilla o Vigo.

Adeva no ocultaba el "reto" que para él ha supuesto en encargo de Jesús Nazareno, ya que solo había hecho un cartel hace bastantes años, para la Semana Santa de Toro, por lo que se adentraba con esta obra para la Pasión de Zamora en territorio desconocido.

"Era un reto un poquito difícil, porque no estoy acostumbrado a este tema. Durante todos estos meses desde que me hicieron el encargo estuve dándole muchas vueltas al proyecto. Las consignas eran claras: algo identificativo de la cofradía, que nada más verlo evoque a Jesús Nazareno y que no utilizáramos ninguna imagen, para no favorecer a una frente a otras", explicó el artista.

Cartel oficial de la madrugada del Viernes Santo 2025. / Alba Prieto

Después de muchas pruebas "fui eliminando ideas para centrarme solamente en la que quedó al final, que es una simplificación de lo que había ido pensando. La primera vez que yo vi la procesión me impactó cuando ponen el traje en la cruz y comprobé que ese atado que llevaban era la túnica. Y cuando acaba la procesión, ponen el caperuz en la cruz. Me quedé con esa imagen para simplificar la imagen".

Técnica mixta y tratamiento digital

Adeva trabajó un fondo "más color tierra, que he trabajado anteriormente". Completan la composición "once crucecitas pequeñas que simbolizan los once pasos de la cofradía". Ha utilizado técnica mixta, pero tratada digitalmente para hacer la composición. "Busqué la sencillez y el impacto para que un cartel puesto en un establecimiento o en la calle te llame la atención y evoque a la Cofradía que es".

"La verdad es que me ha costado muchísimo. Hacía meses que tenía el encargo y lo he acabado en Navidad prácticamente y porque apremiaba la fecha de entrega. Pero me ha gustado el reto porque me ha hecho pensar bastante. Y es una experiencia gratificante que una cofradía tan importante cuente contigo para el cartel. Y estoy encantado de poder aportar a la Semana Santa de Zamora".

El presidente de Jesús Nazareno, José Calvo, indicó que "el cartel es una maravilla" y explicó que este año en lugar de convocar un concurso se ha decidido encargar la obra a un artista zamorano, con el fin de incrementar el patrimonio artístico de la hermandad. Se mantiene la cuantía económica del concurso, pero se entrega directamente al autor de la obra.

Calvo indicó que muchos de los carteles que se hacían hasta ahora se basaban en imágenes de pasos "y creo que tendríamos que cambiar la visión de lo que queremos de un cartel. Ahora buscamos que sea capaz de recoger momentos, sentimientos de la procesión o de la cofradía. Y este es un cartel que impacta a la vista, que rompe. A mí me ha encantado".

