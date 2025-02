"No hay crisis en la Semana Santa, todos remamos a una"

El presidente de Luz y Vida y su equipo tienen por delante muchos proyectos para sacar adelante la Pasión de 2025 y para modernizar el funcionamiento del órgano de cofradías.

El pasado 30 de diciembre, a usted los presidentes que integran el Consejo Rector le eligieron como presidente para capitanear la comisión de la Junta pro Semana Santa de Zamora tras la dimisión de la presidenta de la gestora, Josefa Chicote, y la puesta a disposición de los restantes integrantes de la gestora nombrada por el obispo el pasado mes de julio. ¿Cómo se llega a esa elección?

Vino derivado de la reunión del día 27 de diciembre con el obispo de Zamora, Fernando Valera. Fue una reunión donde le expusimos una situación. Él nos planteaba su idea y nosotros defendíamos unos planteamientos un poco distintos. Conseguimos llegar a un término medio. Se consiguió estar de acuerdo, tanto don Fernando como los 16 presidentes, y la mejor solución era plantear tres nombres.

Y ¿cómo acaba usted siendo el presidente?

Quizá bien por una situación de más neutralidad porque no me he posicionado con unos ni con otros, bien porque soy un presidente que lleva menos tiempo... finalmente se depositó en mí la confianza por parte de todos.

¿Qué supone para usted asumir ese cargo tras un proceso nada habitual?

Hay un punto muy importante de responsabilidad. Es verdad que se produce tras un proceso nada habitual y mi intención es que sea una interinidad. Somos interinos que venimos a ayudar y a sumar. Lo que sí que es cierto es que esto es un Consejo Rector como ha sido el de siempre. La diferencia es que el órgano de gobierno lo integran cinco miembros, según el estatuto, y ahora somos tres, pero vamos de la mano del resto, de los 13 presidentes, y así tiene que ser. Creo que las decisiones tienen que ser consensuadas entre todos y que tiene que haber siempre una muy buena sinergia en las decisiones para que se produzcan avances.

¿Existe sintonía ahora mismo entre todas las cofradías y hermandades de la Pasión?

Completamente, estamos a una.

¿La crisis se ha cerrado?

No hay crisis. A lo mejor soy optimista, pero no hay crisis desde el momento en el cual hemos pasado de una situación anterior con dos formas de ver las cosas. Ha habido una etapa de transición con la comisión gestora que trabajó, y nos consta que trabajó bien, pero que, a lo mejor, no hubo esa transparencia o esa cercanía con los presidentes. Eso desemboca en que tenemos que ser conscientes de que hay que remar todos juntos, porque fuera de las ideas de cada uno, lo que prima es la Semana Santa de Zamora.

Usted lidera un equipo integrado por Josué Crespo como primer consejero, Teo Hernando, segundo consejero, al que el obispo sumó en el decreto, tal y como se preveía, al sacerdote Juan José Carbajo Cobos, como asistente eclesiástico, y a un ecónomo, Carlos Riego, quien desempeñó el mismo cargo en la gestora. ¿Por qué la presencia de Riego?

La figura de Carlos resulta muy positiva. Viene de la comisión, ha analizado cómo está la situación económica y consideramos que en una situación de interioridad como nosotros estamos, lo mejor es tener muy afianzada cómo está la economía. La persona que ha estudiado la economía, que ha preparado las cuentas del 2024, sería muy ineficiente no contar con ella. Las cuentas las analizaremos en el Consejo Rector. Las cuentas están, no va a haber problema con ellas, ni con los presupuestos, pero tenemos que estudiarlas.

¿Habrá algún problema en Semana Santa con las obras que se están efectuado en la ciudad?

No va a haber ninguno porque ya se nos ha transmitido que va a estar finalizado el Puente de Piedra. Paso todos los días por allí y yo creo que va a estar acabado y la actuación en la avenida del Nazareno será después. También están las obras de humanización, que no consideramos que vayan a afectar, pero se tomarán las medidas de la mano de las administraciones para que no incidan en la Semana Santa.

La instalación permanente….

Es un punto fundamental por la situación que tenemos por las obras del Museo. Vamos de la mano de las administraciones. En este caso, la sinergia que hay entre Junta por Semana Santa, Diócesis de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora es magnífica y todo apunta, a salvo las gestiones administrativas, que será en San Bernabé. Va a estar justo detrás del edificio de Iberdrola, no tapará ni las vistas a los vecinos, ni dificultamos el turismo, ni ocupará el mirador. Nosotros al llegar nos hemos encontrado con un trabajo organizado previamente y queremos que avance, que se firme y que tengamos esa solución ya para el resto de los años hasta que esté el museo.

¿Se montará antes de la Pasión?

Tiene que ser antes de la Semana Santa para organizar la Semana Santa porque hay que trasladarse grupos escultóricos que se encuentran en iglesias a allí y las hermandades y cofradías tienen que prepararlos.

¿Irán a San Bernabé todos los pasos que están repartidos por iglesias o únicamente aquellos que lo necesitan para los desfiles?

Únicamente los que lo necesiten. Jesús Nazareno, hasta donde nos consta, utilizará su panera y se organizarán. En el caso de que fuera necesario irán a la construcción permanente. Sí irán principalmente los de Santo Entierro.

¿La totalidad de Santo Entierro?

De momento tampoco puedo decir si la totalidad, sí irá la gran parte de los grupos. A efectos prácticos, el desfile saldrá de allí. Y Vera Cruz todavía no se ha estudiado que se traslade. No obstante, como todavía no está firmado nada, hay que esperar a que se haga para confeccionar los itinerarios.

¿La utilizarán Borriquita, Tercera Caída y el Silencio ?

El Cristo de las Injurias lo desconozco porque tiene que autorizarlo el Cabildo y la hermanad este año celebra su centenario. En cuanto a la Borriquita, todavía no se ha hablado, pero doy por hecho que sí y Tercera Caída podrá acabar allí sin problema. Habrá espacio en el recinto permanente para que salga o acabe quien quiera.

La gestión de la carpa permanente la han llevado personalmente el obispo de Zamora y el alcalde de la ciudad.

Lo que demuestra la importancia que le dan a la Semana Santa. El motor económico de la ciudad ojalá fuera la industria, no hay industria, es el turismo y es nuestra Semana Santa y hay que trabajar todos. Además de lo que significa la Semana Santa, de ella viven muchas familias.

Las obras del Museo de Semana Santa se han reanudado, pero ¿cómo van?

Muy bien. Hemos firmando ya documentos administrativos que hacían falta para la continuación de las obras, que van bien, por lo tanto, creo que es un problema que ya tiene que quedar en el pasado. La fecha dada para la conclusión como persona muy optimista creo que se cumplirá, pero como cualquier obra que se realiza está en el aire porque pueden surgir cualquier imprevisto.

La musealización está pendiente. El Estado se comprometió tiempo atrás verbalmente, pero ¿cómo van las gestiones con el Gobierno central?

Estamos trabajando con todas las administraciones. Soy tremendamente positivo. Estamos llamando a todos, pero yo creo que aquí tenemos que aportar todos porque no es para unos, ni en beneficio de, ni un mérito de unos, sino es mérito de todos.

Entre los pasos realizados por la desaparecida gestora de la Junta pro Semana Santa figuran el anuncio del pregonero de la Semana Santa en Zamora y la elección del cartel fotográfico como único soporte promocional para la Pasión de 2025; sin embargo, el Consejo Rector ha apostado por recuperar de nuevo un cartel pictórico,¿por qué?

Porque lo que está bien hecho no hay que deshacerlo, porque consideramos que hay que poner en valor a nuestros artistas y porque hemos considerado por unanimidad todos los presidentes en el consejo rector que tener un cartel artístico también suma.

Una de las asignaturas pendientes que tiene la Junta de Cofradías corresponde a la modernización y actualización de su web y un funcionamiento continuo de sus redes sociales.

Estamos hablando con varias empresas. Vamos a estudiar en el próximo Consejo Rector para intentar que pueda estar para esta Semana Santa tanto la web como las redes sociales activas. Y como apuesta personal, estoy estudiando con alguna empresa y comentando a ver si es factible ubicar mediante GPS dónde se encuentra cada procesión en tiempo real desde la página web. Actualmente hay medios más que suficientes para poder hacerlo.

Ha hablado en varias ocasiones de situación de interinidad, pero en el decreto del Obispado figura que esta comisión estará hasta que se ponga en marcha el plan estratégico de la Semana Santa.

Debemos de presentar unos estatutos para la Junta pro Semana Santa que sean votados por la asamblea general. No puedo dar fechas, pues estaremos hasta que se vayan cumpliendo los proyectos pedidos por el obispo de Zamora.

¿Cómo va la elaboración de la nueva normativa para la Junta pro Semana Santa?

Ahora nos hemos centrado en conseguir todo lo necesario para la Semana Santa, y una vez que finalice nos podremos trabajar en ella.

La comisión tiene por delante la realización de un plan estratégico de la Semana Santa, ¿qué tiene que recoger?

Estamos hablando de un acto religioso de grandísima importancia para todos los fieles, para la provincia y en el que se involucra a todas las administraciones. Hay mucho dinero público, hay un proyecto como el museo y hay que tener una serie de principios a la hora de desarrollar todos los proyectos. El plan estratégico lo que va a buscar es cómo se va a gestionar ese museo, qué se va a hacer ante una situación, ante otra... y también es un plan estratégico que tiene que ir de la mano de las administraciones.

¿Uno de sus objetivos del plan será intentar la autofinanciación de la Junta pro Semana Santa?

Sí, pero ahí tenemos que ir de las manos de la administración, qué nos exigen, qué nos piden y qué requisitos vamos encontrando a la hora de llevar a cabo todos los proyectos, sobre todo. el proyecto museístico, que, sin duda, es el más importante.

