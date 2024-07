El obispo toma las riendas de la Semana Santa de Zamora tras la dimisión de la presidenta y toda su directiva

La Semana Santa de Zamora ha quedado descabezada tras la ayer en Consejo Rector Extraordinario de la presidenta, Isabel García Prieto y su Junta de Gobierno.

Con la presidenta, que también lo es de Nuestra Madre, se van el vicepresidente José Ignacio Calvo Bartolomé (Jesús Nazareno), el secretario Rufo Martínez de Paz (Silencio), el tesorero Antonio de la Higuera (Espíritu Santo) y el Contador, Alberto de la Fuente (La Borriquita). Los dimisionarios ya han comunicado su decisión al obispo, Fernando Valera, quien será el encargado de pilotar el proceso de reconstrucción de la directiva de la Semana Santa zamorana. Lo previsible es que se forme una gestora capaz de llevar a la entidad a unas elecciones.

Maniobras en la sombra

El hasta ahora secretario de la Junta de Cofradías, Rufo Martínez de Paz, señaló que "las cosas llegan a un punto en que no son ni asumibles ni aceptables. La Junta de Semana Santa debe ser cualquier cosa menos lo que determinadas actitudes determinan. Y como parece que hay personas con muchas ganas y muchas ideas, que dejen de maniobrar en la sombra y que den la cara y que demuestren estas nuevas ideas". Martínez de Paz cree que Isabel García Prieto hubiera podido seguir al frente de la Junta de Semana Santa porque aún tenía un apoyo mayoritario, pero el ambiente de trabajo no era bueno: "No es cuestión de números, porque a nosotros los números nos seguían dando, el problema es que la Junta de Semana Santa debe ser algo distinto, algo donde se venga a colaborar, no a torpedear y desde ciertas posturas se estaba ya llegando a unos límites muy poco aceptables. Aquí estamos todos "gratis et amore" para defender unos intereses en conjunto, no los intereses de unas cofradías y de unas personas".

Asistentes al Consejo Rector Extraordinario de la Junta pro Semana Santa. | Ana Burrieza / Carlos Gil Andrés

"Hemos entendido que había que poner punto y final y quien venga después lo haga mejor, porque como ha dicho la presidenta, nadie es imprescindible", añade.

La reacción del obispo, que estaba ya al tanto de las intenciones de los dimisionarios, que este mismo jueves presentarán la carta de dimisión ante la autoridad eclesial, llegó a través de un comunicado.

Identidad cristiana

Fernando Valera reclama al máximo órgano de cofradías "que se mantenga la identidad cristiana incluso ante este desencuentro y ofrece su colaboración personal para reconducir la situación".

Una vez conocida la dimisión en bloque de la Junta pro Semana Santa de Zamora, el obispo ha pedido calma y serenidad para reconducir las cosas. "Desde que he llegado a esta diócesis, he tratado de que todas las realidades eclesiales estén imbuidas de un estilo, de un nuevo estilo consistente en la apertura, en el diálogo, en la participación de todos y en la escucha de todos los puntos de vista, por mucho que sean divergentes. Esto es lo que no podemos perder, pase lo que pase. Este modo sinodal tendrá que seguir preñando todas nuestras realidades pastorales".

Un mensaje conciliador el del prelado no exento de un aviso a navegantes, expresado ya cuando algunas cofradías daban la espantada en la última asamblea de la Junta pro Semana Santa. "El desencuentro y la discusión son humanos. La rivalidad y el enfrentamiento no son cristianos".

Desde ya mismo, dice el obispo en el comunicado, "me ofrezco para ayudar a reconducir esta situación"

A primera hora de la tarde el prelado conocía la noticia que abrirá un tiempo distinto para el máximo órgano rector de la Semana Santa de Zamora. "Los presidentes de las cofradías son los representantes del obispo en las asambleas y en todos los actos públicos y privados", ha explicado Fernando Valera. "Como tantas veces os lo he dicho personalmente, vuelvo a llamaros a todos a buscar la paz, a bajar la temperatura de las discusiones, a encauzar los desencuentros y, de este modo, a mantener la identidad cristiana".

"No sois un grupo más de la sociedad civil"

Independientemente del procedimiento canónico, "que la diócesis seguirá escrupulosamente", el máximo representante de la iglesia en Zamora ha insistido en que "es el momento de hacer verdad y de mostrar tanto a nuestra iglesia como a la sociedad, que no sois un grupo más ni una asociación civil sin más. Que sois cristianos. Que aquí, en todos vosotros, en vuestros actos, en vuestras acciones y también en vuestros puntos de vista, legítimamente diferentes, la fe en nuestro Señor es la motivación fundamental que os hace continuar".

Por último, Fernando Valera ha apelado a la responsabilidad de todos en mantener una Semana Santa que es la "señal más sobresaliente y emblemática de nuestra capital, tanto más aún, cuanto más sepa sobreponerse a estos duros momentos".

Primera mujer

Isabel García Prieto accedió al cargo en 2016 y se ha mantenido tras ser refrendada en sucesivas elecciones, la última en 2022. La primera mujer presidenta de la Junta Pro Semana Santa ha pilotado el proceso para conseguir el nuevo Museo, pero desde hace tiempo sufría una división bastante acentuada en el seno del órgano cofradiero que al final ha acabado con su mandato.

