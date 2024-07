El obispo de Zamora pide "diálogo y serenidad" a la Semana Santa

Una vez conocida la dimisión en bloque de la Junta ProSemana Santa de Zamora, el obispo ha pedido calma y serenidad para reconducir las cosas. “Desde que he llegado a esta diócesis, he tratado de que todas las realidades eclesiales estén imbuidas de un estilo, de un nuevo estilo consistente en la apertura, en el diálogo, en la participación de todos y en la escucha de todos los puntos de vista, por mucho que sean divergentes. Esto es lo que no podemos perder, pase lo que pase. Este modo sinodal tendrá que seguir preñando todas nuestras realidades pastorales. El desencuentro y la discusión son humanos. La rivalidad y el enfrentamiento no son cristianos. Desde ya mismo me ofrezco para ayudar a reconducir esta situación.”

A primera hora de la tarde el obispo conocía la noticia que abrirá un tiempo distinto para el máximo órgano rector de la Semana Santa de Zamora. “Los presidentes de las cofradías son los representantes del obispo en las asambleas y en todos los actos públicos y privados”, ha explicado Valera. “Como tantas veces os lo he dicho personalmente, vuelvo a llamaros a todos a buscar la paz, a bajar la temperatura de las discusiones, a encauzar los desencuentros y, de este modo, a mantener la identidad cristiana”, añadió.

Independientemente del procedimiento canónico, que la diócesis seguirá escrupulosamente, el máximo representante de la iglesia en Zamora ha insistido en que “es el momento de hacer verdad y de mostrar tanto a nuestra iglesia como a la sociedad, que no sois un grupo más ni una asociación civil sin más. Que sois cristianos. Que aquí, en todos vosotros, en vuestros actos, en vuestras acciones y también en vuestros puntos de vista, legítimamente diferentes, la fe en nuestro Señor es la motivación fundamental que os hace continuar”.

Por último, Fernando Valera ha apelado a la responsabilidad de todos en mantener una Semana Santa que es la señal más sobresaliente y emblemática de nuestra capital, tanto más aún, cuanto más sepa sobreponerse a estos duros momentos.