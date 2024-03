La oración del cofrade Luis Felipe

Semanasantero de por y cofrade de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de Injurias, Luis Felipe Delgado de Castropronunciará, siempre que la lluvia no haga acto de presencia, la plegaria ante el Cristo de las Injurias la tarde noche del Miércoles Santo en la Plaza de la Catedral.

El cofrade apostará por "una oración en la que hablaré de los silencios pobres, míseros, humanos y de que cuando Él nos está hablando, durante muchas cosas de la vida diaria, no le oímos. "Yo le pido que dejemos esos silencios y le escuchemos", sintetiza este periodista que tiene previsto concluir su plegaria horas antes de pronunciará. "He querido apurar para hacerla con toda la calma, trabajada. Primero he pensado lo que quería decir, ya he escrito algo y la propia mañana la remataré".

El semanasantero señala que hará "una solicitud al Cristo para que nos siga protegiendo y nos eche una mano tanto en la vida personal, en la vida personal, social y laboral, y como en la vida en comunidad" donde, sin duda, se acordará de la España Vaciada y cuestiones de actualidad "siempre desde nuestro silencio que puede ser cómplice, un silencio vergonzoso, un silencio inútil, impúdico… unos silencios que deberíamos, de verdad, paliar escuchándole a Él", enfatiza el zamorano.

Este hombre es cofrade del Silencio desde el año 1955. "Me apuntaron mis padres de pequeñín, con seis años. Por entonces te apuntaban cuando hacías la Primera Comunión", rememora el semanasantero que ejerció su mayordomía en esta cofradía en 2004 "¡hace ya 20 años!", dice al ser preguntado.

ZAMORA. DESCENDIMIENTO CRISTO DE LAS INJURIAS / JOSE LUIS FERNANDEZ / LZA

Sus muchos años vinculado a la hermandad han hecho que su deseo de procesionar cambie, no así su devoción por el Cristo. Confiesa que "ahora salgo menos" porque "me pasa como a todas las personas mayores". "De pequeño vemos las procesiones cinco o seis veces cada desfile, a medida que te hace mayor las ves dos o tres veces para luego ya solo dos y ahora me gusta verla una sola vez desde la acera ya".

https://www.laopiniondezamora.es/toro/2024/03/10/deberia-lucharse-semana-santa-toro-99256657.html

Evolución del Juramento

Delgado de Castro pone en valor la belleza del acto del Juramento y "el ambiente que hay en la Plaza de la Catedral desde fuera porque desde dentro estás con el caperuz y con el cirio, pero nada más", describe.

Los años que lleva en la cofradía hacen que haya conocido el Juramento cuando tenía lugar en el atrio del primer templo y lo pronunciaba el alcalde del momento. "Antaño era más bonito", califica y apostilla que "se hacía dentro del atrio y quedábamos como una corona de espinas de cirios. Ahora al ser tantos hermanos se hace en línea recta. Se colocan en filas mientras que antes íbamos orlando alrededor del atrio y veíamos a Cristo todos cuando salía desde cualquier posición que estuvieras".

Luis Felipe Delgado de Castro ante el Cristo de las Injurias. / MIGUEL ANGEL LORENZO

Pregonero

Este zamorano ha pronunciado en dos ocasiones del Pregón de la Semana Santa en la propia capital, ha ensalzado la belleza y la sobriedad de la Pasión de Zamora en decenas y decenas de foros y en múltiples lugares. Además, este año también ha glosado la celebración de Toro y hoy será el intermediario entre los hermanos y hermanas y el Crucificado al que los zamoranos acuden a rezar cada vez que acuden a la Catedral.

"Para mi es un orgullo", pero "cuando me lo digo el presidente del Silencio ya le dije que me había comprometido con la Semana Santa de Toro, de ahí mi doble papel este año que no ha sido buscado por mí, simplemente ha venido" especifica el comunicador que en el pasado mes de septiembre pronunció el pregón de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad.

El periodista ahora jubilado Luis Felipe Delgado de Castro, colaborador habitualmente en los medios de comunicación, señala que "siempre ayudaré a lo que sea tirar del nombre de Zamora hacia arriba. Yo lo hago desde esta tradición que es la Semana Santa, desde el punto de vista artístico, social o deportivo porque, como si fuera un paso, arrimo también mi hombro".

Suscríbete para seguir leyendo