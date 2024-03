Hábitos para la postmodernidad

A mediados de los 90 alguien me dijo que una cofradía de Crevillente había "copiado" a la Hermandad Penitencial del Smo. Cristo de la Buena Muerte de Zamora. Indagué un poco (sin Google también se podía, aunque llevaba un poco más de tiempo), y descubrí, efectivamente, que la Hermandad Penitencial del Smo. Cristo de Difuntos y Ánimas, fundada en 1988, presentaba, en su "Procesión de Penitencia", una estética muy similar al desfile zamorano del Lunes Santo. Eran momentos de "subidón" en la Semana Santa de Zamora, pocos años después de entrar a formar parte de ese "Dream Team", de las pasiones declaradas de Interés Turístico Internacional, de pensar que todo el orbe cristiano se miraba en nuestro espejo buscando inspiración, y de no reconocer –e incluso tratar de ocultar–, que nosotros lo habíamos hecho muchas veces a lo largo de la historia. Aunque el asunto tenía bastante más miga, pero no lo descubriría hasta años después.

Ese día, sin saberlo, Crevillente había abierto el círculo de una de las líneas de investigación cofrades, a las que me estoy dedicando en los últimos años: los hábitos y, particularmente, aquellos que buscan una estética inspirada en las órdenes religiosas. No son abundantes los trabajos que profundicen en la estética de la Semana Santa, en tanto ritual litúrgico que presenta un fuerte componente dramatúrgico y simbólico, y aún menos sobre el atrezo de ese ritual. A veces es necesario alejarse y tomar distancia para enfrentarse a un objeto de investigación demasiado cotidiano (al fin y al cabo, llevaba, desde 1985, vistiéndome de "monje" cada Viernes de Dolores). Cualquier investigación precisa de ese principio de extrañamiento, que pone en marcha el motor de la duda y la curiosidad, proporcionando el combustible necesario para el viaje de búsqueda.

El hábito o túnica es la vestimenta básica del penitente, y la que lo identifica como miembro de una corporación determinada, cuando está hace profesión pública de fe y penitencia en la calle. Su uso implica la pertenencia a la misma –en tanto constituye un marcador de identidad–, proporciona cierto anonimato -que beneficia el carácter penitencial-, e iguala a los cofrades sin importar su condición social o económica.

Frente a los hábitos tradicionales, con caperuz o capirote –ya sea cónico o romo–, y con algunos precedentes anteriores, en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado va a eclosionar un tipo de hábito inspirado –con más o menos fantasía–, en los hábitos monacales y en la estética neomedieval. Se trata de un periodo de crisis y renovación de las viejas y anquilosadas estructuras cofradieras, liderado en su mayoría –aunque no de forma exclusiva–, por jóvenes y con el telón de fondo del Concilio Vaticano II y la postmodernidad. Es un periodo de revisitación de la edad media desde el punto de vista historiográfico, en el que la estética de esta época se pone poderosamente de moda. La decoración "medievalizante" de los Paradores Nacionales de Turismo, el éxito de productos como el "Exin Castillos" –creado en 1968–, o bet sellers como "Il nome della rosa" de Umberto Eco –1980– o la serie de dibujos animados Ruy, el pequeño Cid, de Nippon Animation, BRB y RTVE –1980–, son buena prueba de ello.

Estaría bien fijarnos en aquellos sitios (casi todos, algunos incluso de esos que miramos con frecuencia por encima del hombro), en los que hay cofradías de verdad, detrás de las procesiones. Sería una buena forma de demostrar –especialmente a los descreídos–, que las cofradías y hermandades pueden tener un importante papel en este siglo XXI, y evitaría, el terrible vacío existencial, que deja en el cofrade medio, una procesión suspendida por la lluvia

Zamora va a escribir un capítulo importante en este proceso, con los hábitos de las Hermandades Penitenciales del Smo. Cristo del Espíritu Santo y de la Buena Muerte. La primera, aunque barajó otras opciones, opta por una cogulla de inspiración cisterciense con una estampa del entonces Beato (hoy Santo) Rafael Arnaiz en la retina. La segunda se decidió por una cogulla de esclavina abierta, inspirada, según la versión oficial, en los hábitos de los cartujos y franciscanos, que aparece en los lienzos de Zurbarán y de Daniel Vázquez Díaz, pero sospechosamente similar a la primera prueba que hace el Espíritu Santo, a partir de un costal de harina, y de la que se conservan testimonios fotográficos.

Es difícil no pensar en la Hermandad del Smo. Cristo del Amor y de la Paz de Salamanca, que desde 1971 –y en principio por la necesidad de contar con túnicas para su primera procesión–, utilizaron hábitos monásticos (ese primer año prestados por algunas comunidades de la ciudad: mercedarios y carmelitas). Tras ese primer año la hermandad consolida un hábito de inspiración monacal que, aunque no parece que fuera determinante en el diseño, los fundadores del Espíritu Santo, conocían por fotografías.

Sin embargo, la investigación reservaba algunas sorpresas, el círculo se iba cerrando y nos llevaba de nuevo a Crevillente. En 1959, veintinueve años antes de la fundación de la "versión alicantina de la Buena Muerte zamorana", y en el seno del movimiento Cursos de Cristiandad, va a surgir la "Processó de els Sacs", en torno al Cristo del Perdón y la Buena Muerte, que trataba de retomar el espíritu de un antiguo Vía Crucis que había ido languideciendo. Tomaba su nombre del tosco hábito, realizado con sacos de yute, que vestían los que participaban en ella. En torno a 1966 deja de celebrarse, retomándose pocos años después (hasta 1980), con la misma imagen, que posteriormente cambiarán por el Cristo de Difuntos y Ánimas de Mariano Benlliure, que van a portar en plano inclinado y a alumbrar con antorchas. En definitiva, la posterior Hermandad del Smo. Cristo de Difuntos y Ánimas no solo no copiaba a la Buena Muerte de Zamora, sino que se copiaba a sí misma, ya que, en su fundación estaban algunas personas que habían participado en la "Procesión de los sacos" (que utilizarán hasta el estreno de los nuevos –inspirados en los anteriores–, en 1990).

Desde entonces este tipo de hábitos se han multiplicado exponencialmente, sin irnos muy lejos, en la zamorana Hermandad Penitencial de Ntro. Señor Jesús Luz y Vida, fundada en 1988, o este mismo año en Toro, para la nueva procesión de las Siete Palabras, organizada por la Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla. Hace relativamente poco, otra cofradía salmantina se inspiró –esta vez sí– en la hermandad de la Buena Muerte de Zamora. La Hermandad Franciscana del Smo. Cristo de la Humildad emula varios aspectos de ella, como la forma de llevar la imagen en su procesión, el sistema de iluminación con teas o sus hábitos, en este caso, marrones, uno de los carismas franciscanos que marcan los valores de la cofradía, y que ya quisiera yo, -si quiera la mitad-, para cualquiera de las nuestras...

En definitiva, más allá de que fue primero, si el huevo o la gallina, y ya que nos gusta tanto pensar que todo el mundo se mira en el espejo de Zamora, podríamos comenzar nosotros, a mirarnos –como hicimos tantas veces–, en los espejos de los demás. Estaría bien fijarnos en aquellos sitios (casi todos, algunos incluso de esos que miramos con frecuencia por encima del hombro), en los que hay cofradías de verdad, detrás de las procesiones. Sería una buena forma de demostrar –especialmente a los descreídos–, que las cofradías y hermandades pueden tener un importante papel en este siglo XXI, y evitaría, el terrible vacío existencial, que deja en el cofrade medio, una procesión suspendida por la lluvia.

Feliz Martes Santo para todos.

