Creció y creció hasta convertirse en un hermoso árbol en cualquier paraje, por esos campos de Dios. Cuando el escultor compró esos troncos él solo sabía cuál sería su destino, cuál era su idea para transformar aquella simple madera. Tenía en mente darle forma a ese encargo que le había llegado de lejos pero, agradecido y feliz, comenzó a gestarlo en la mente y enseguida pasó la idea al corazón y de ahí a la imaginación y al deseo. Necesitaba esos troncos de grueso corpachón y maciza entraña. Mi amigo el artista había tratado con muchos de ellos. Formaban parte de su vida. Llegaron a sus manos, a lo largo de los años, troncos de distintas maderas y encajes, maderas dúctiles y blandas o nervudas, quebradizas o descortezadas…. Sueños de carpintería en las maderas de pino, cedro, olmo, cerezo o nogal.

En su ciudad, el escultor, cuando aún no lo era pero ya crecía su vocación dentro de él, había visto tantas veces cómo nacía y crecía en el árbol la vida de otros seres. Primero en el flaco talle que se cimbreaba con el viento del primer otoño pero que siempre acababa de pie, apuntando al cielo su diminuta copa mientras sus raíces iban buscando los adentros de la tierra y armándose de fuerza. Con el paso de muchas primaveras ese árbol se plantó en la mocedad, ensanchó su cuerpo y ya pudo acoger en sus ramas pájaros y nidos aquí y allá, la misma vida. Y el escultor creció a la vez con él en una clase y en otra ciudad distinta a la suya pero bien cercana. Un día le llegó al árbol el momento de dejar la savia y las raíces y de mirar al sol pasó a besar la tierra. Estaba listo para el sacrificio, destinado a ser pura materia, simple madera, un haz de astillas, brazados de leña. Y en esto, llegó el escultor, ya con ansias de gloria, y lo vio derribado, caído del paisaje y quiso darle otra vida mejor, sin pájaros ni soles, pero con la suprema y fantástica luz de la creación. Y en el taller que convirtió en un almacén de sueños al por mayor, entre sus manos y sus gubias, aquella madera comenzó a tomar forma hasta asomarse a la figura de un hombre derrotado que era Dios nada menos, y logró convertir su muerte en puro éxtasis de belleza. Y la madera trabajada por sus manos empezó a transmitir emoción a los demás y al final, sólo las virutas, las esquirlas y los serrines pasaron a la lumbre, desechos de su obra, pero el alma de aquella madera se convirtió en pasión, en arte en sus manos. Para aquel árbol, morir en cualquier otro fuego que no fuera el que avivaba su destreza e imaginación, no hubiera sido un buen destino. Así, aún perdiendo su ser, pasaba a la inmortalidad dando vida a otras vidas. Y en ellas se quedaría para siempre.

Después de su muerte, esos troncos permanecen varados en la orilla de su taller en los Llanos. Así como los recoge la fotografía. Son los últimos sueños de Ricardo Flecha Barrio. Que Dios lo tenga en su Gloria porque en nuestra gloria terrenal ya está y estará siempre

Estos que ves, lector, en la fotografía que ilustran este artículo, son los últimos troncos que un artista compró cuando aún tenía corazón para pensar en el futuro de una nueva obra de arte, una más, de las muchas que salieron de sus manos. El pensaba, ideaba, dibujaba, innovaba, pero no desfallecía porque creía de verdad en sus ideas de la escultura y la imaginería, diferentes, tesis que siempre defendió hasta el final de la controversia o la crítica. De un tronco como estos salieron imágenes de Cristos maniatados y rotos por la flagelación y el dolor o clavados a la cruz por el suplicio y de madres coronadas por el dolor, cuerpos muertos de hombres despojados de divinidad alguna, sobrecogedoramente reales. De un tronco como éstos salió el abrazo compungido y solidario de Juan a la Madre junto a la cruz. O la interpretación del descenso a los infiernos de Cristo en brazos de la muerte. Y de un tronco como éstos, una traviesa cruzada de tejado, surgió su primer sueño, el primer barandales, la arriesgada interpretación del hombre que mira al cielo y a la esperanza mientras el peso de sus campanas le arrastra inevitablemente a la tierra, sin poder despegarse de ella y no poder volar con ellas hacia la misma resurrección del Dios cuya muerte va anunciando.

Después de su muerte, esos troncos permanecen varados en la orilla de su taller en los Llanos. Así como los recoge la fotografía. Son los últimos sueños de Ricardo Flecha Barrio. Que Dios lo tenga en su Gloria porque en nuestra gloria terrenal ya está y estará siempre.

Suscríbete para seguir leyendo