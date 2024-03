Histórico Traslado del Nazareno de San Frontis por el nuevo Puente

Ya anochecido inició en Nazareno de San Frontis su camino anual hacia la ciudad, con el objetivo de dormir en la Catedral de Zamora y regresar al arrabal en este próximo Martes Santo. El Traslado entra desde hace tiempo en los itinerarios de Semana Santa porque no lleva filas de caperuces, pero se ha convertido, por la fuerza de la costumbre en el pistoletazo de salida de la Pasión.

Quedan familias y cuadrillas para ver el paso del Cristo Nazareno que momentos antes de la procesión popular vive sus momentos más íntimos en la eucaristía a la que gusta acudir sobre todo a los más píos de los cofrades y los lugareños del barrio de San Frontis, que tienen puesta su devoción en el que en tiempos alguien apodó "mozo", denominación que está cayendo en desuso, cuando no condenada por anatema por los puristas de la tradición.

Traslado del Nazareno de San Frontis 2024 / ANA BURRIEZA / LZA

Salió el Cristo precedido por el barandales, Jesús Rodríguez Asensio, Suso, al que seguían las filas de los penitentes de a pie, formados en informal procesión para acompañar al Nazareno en el primer desfile de la Semana Santa.

Y, a los sones de la Banda de Música del Maestro Nacor Blanco fueron avanzando los cargadores, por el camino de siempre. Pero sólo hasta la rontonda de los Pelambres, ya que a partir de ahí el giro no fue a la izquierda, hacia el Puente de Piedra por la avenida que precisamente lleva el nombre del Nazareno de San Frontis y que permitía plantarse en un plis plas al pie de las peñas donde se asienta el Casco Histórico.

Giro a la derecha

Histórico Traslado del Nazareno por el nuevo Puente / Carloos Gil Andrés

El giro fue hacia la derecha, por una circunstancia de fuerza mayor, la reparación integral del Puente de Piedra que trata de asegurar su estabilidad durante unas décadas más y sobre todo, procura recuperar lo que era su estampa tradicional en los tiempos en que el progreso obligó a adaptar la infraestructura al pujante mundo del automóvil. Hoy, cerrado al tránsito de vehículos automóviles el puente recuperará los pretiles de piedra y eliminará (ya lo ha hecho) las barandillas de hierro, que han marcado la estética en las últimas décadas aunque responden a una época histórica muy concreta. Y si el Puente de Piedra se liberó del tráfico cuando abrió el Puente de los Poetas es este viaducto el que permite en este 2024 que el Cristo de San Frontis pueda completar su camino hacia en Casco Antiguo de la ciudad.

Y será el que permita, también regresar el Martes Santo a la procesión del Vía Crucis, acompañada ya por la Virgen de la Esperanza hasta el templo de San Frontis.

Traslado de Jesús Nazareno / Ana Burrieza

Acompañamiento

Un buen momento para recordar que la Cofradía de la Esperanza ha hecho un llamamiento a los hermanos y hermanas a acudir en la tarde del Martes Santo con el fin de acompañar a la Virgen en el tramo de la avenida del Nazareno que deberá completar en solitario para llegar hasta el convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales. Eso sí, en la mañana del Jueves Santo la Virgen no podrá salir de este convento, afectada también por las obras del Puente de Piedra, sino que lo hará desde la Catedral y por un recorrido adaptado.

No es necesario adelantar acontecimientos, porque todo llegará.

De momento habíamos dejado al Cristo cruzando el Puente de los Poetas, fotografía, sin duda, para la historia, como pensó mucha gente, y metiéndose por viales más adecuados para el tráfico rodado que para el paso de una procesión, aunque con el fondo de la ciudad vieja y su Castillo, con los Caballitos (de nada tienen la culpa los feriantes), en medio de la inusual estampa.

Cuesta del Mercadillo

Ya en la calle de la Vega el Traslado se fue aproximando a lo que se estila en un desfile procesional, con la cercanía de la Muralla, que llevó a Cristo y séquito hasta una cuesta, la del Mercadillo, con marcado renombre semanasantero.

Traslado del Nazareno de San Frontis 2024 / ANA BURRIEZA / LZA

Subió el Nazareno hasta el camino conocido de la Rúa de los Notarios, que recorrió para recogerse en la Catedral a la espera del próximo Martes Santo, cuando completará el recorrido pero en sentido inverso.

Desde luego el Traslado fue una buena prueba de fuego para comprobar si, después de muchos estudios sobre posibles alternativas, se ha acertado con la solución adoptada. Tampoco es nada grave, porque se trata de una solución para un solo año, que priorizó sobre todo que el Cristo saliera del arrabal de San Frontis y regresara a su templo.

El tiempo, al menos, respetó el inicio de la Semana Santa, tras el impresionante chaparrón de granizo que azotó la ciudad la madrugada anterior.