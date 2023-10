Luis Fernando García: "Haré un pregón de Semana Santa de Zamora humilde y emotivo"

"Humilde y emotivo". Así quiere que sea Luis Fernando García Martín el pregón de la Semana Santa de este año, tras recibir el encargo por parte de la Junta de Cofradías. "Luisfer" conoce la Semana Santa desde todos los puntos de vista, desde la acera, como celador, cargador o directivo y une a esta faceta semanasantera la de persona inquieta, con ganas de hacer cosas desde la presidencia de Capitonis Durii. "Ha sido una sorpresa que se hayan acordado de mi, que no dejo de ser un cofrade de fila, de paso, de acera. Cuando me lo comunicó Isabel García Prieto en persona y por escrito fue una sorpresa. Es cierto que he pregonado en diferentes ciudades de fuera de Zamora y me hacía especial ilusión pregonar el mi ciudad. No dejo de venir de una familia normal de Zamora".

Experiencia

Tiene experiencia en pregones, ya que, entre otros "he hecho Madrid, Vigo y Valladolid. Y el primero fue el del CLUB LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA. Me invitó Carmen Ferreras y ahí fue donde me conoció Isabel y de ahí surgió la amistad que ahora tengo con ella. Me llamó para que perteneciese a su junta directiva en Nuestra Madre. Tuve la oportunidad de pregonar la Semana Santa en Colombia, son experiencias... no me pensaba yo que me fueran a llamar para el de Zamora y la verdad, es una sorpresa y sobre todo mucho orgullo y una gran responsabilidad".

Luis Fernando García ha tenido "la oportunidad de vivir los pregones desde fuera, porque formo parte de la organización desde hace diez años. El privilegio que he tenido de conocerlos desde dentro me da cierta tranquilidad. Lo afronto con mucha humildad porque sé qué es dar un pregón y no se me debe subir a la cabeza. Soy un zamorano normal, amante de las tradiciones e intentaré sobre todo hacer un pregón humilde y emotivo".

No aburrir

Una premisa, "no aburrir a la gente. Voy a intentar plasmar lo que sentimos los zamoranos desde los días previos. La Semana Santa se disfruta casi más antes, porque los días propiamente dichos se pasan rápido. Voy a hacer partícipes a los demás de todos esos momentos que vivo a lo largo de los días y de los 17 desfiles que tenemos. Es un pregón sin apellidos, sin desmerecer a nadie".

Luis Fernando García es de los zamoranos que se mueven: "siempre intento inventar algo. Zamora necesita gente motivada para que surjan nuevas ideas y proyectos". Está implicado, sobre todo, en lograr que el Cerco de Zamora llegue a ser el exponente de la ciudad en el mundo.