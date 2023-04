"El nuevo museo será fuente de riqueza para la Semana Santa y para la ciudad"

Un más que buen sabor de boca ha dejado estos días de Pasión en la presidenta de la Junta pro Semana Santa de Zamora. Isabel García agradece el esfuerzo de todas las cofradías, responsables de este éxito, mientras ya piensa en la nueva edición de 2024.

–¿Esperaba una Semana Santa como esta, con tanta afluencia de gente y el buen tiempo como mejor reclamo?

–Sabíamos que el tiempo nos iba a acompañar, pero, desde luego, no sabíamos que íbamos a tener un tiempo tan excelente como el que hemos tenido, ni que la afluencia de hermanos a las cofradías iba a ser tan grande ni que, sobre todo, también nos iba a visitar tanta gente. Así que estamos de enhorabuena.

–Hay que remontarse a 2018 para encontrar una semana de Pasión con todas las procesiones en la calle.

–El año pasado salieron todas menos las del Lunes Santo, la Hermandad de la Tercera Caída y la Buena Muerte, por la lluvia. Creo que, después de tanto trabajo por parte de todas las cofradías y hermandades, de tanta organización e ilusión que había también, en un año tan especial por las obras del nuevo museo, es para felicitar a toda la gente que está detrás de este arduo trabajo y que arranca nada más acabar la Semana Santa.

–¿Era un reto más complicado, después de los años de pandemia primero y restricciones después?

–El pasado año había mucho respeto, más que miedo, sobre todo por las personas que, desgraciadamente, se habían quedado por el camino por culpa de la pandemia. Pero este año ha sido totalmente distinto, sin restricciones, así que ha habido muchos abrazos, muchos besos, y la verdad es que eso hermana a esta gran familia que somos todas las cofradías y hermandades y nos ayuda a seguir adelante.

–Este año, al salir todas, en la Hermandad de la Tercera Caída han procesionado mujeres al fin. ¿Ya no sorprende esta igualdad en las filas?

–Qué puedo decir yo. Me gusta mucho y, además, disfruto viendo a tantas mujeres en las cofradías. Qué duda cabe que esa barrera, afortunadamente, se va suprimiendo. Y creo que las mujeres no tenemos que ir delante o detrás, sino al lado. Y eso siempre es bueno.

–¿Cómo valora el apoyo del obispo, Fernando Valera, a la Semana Santa de esta tierra?

–El obispo, desde luego, conocía, aunque no "in situ", la Semana Santa de Zamora, se había documentado sobre ella, así que tenemos la suerte de tener un obispo que se considera, y lo consideramos, un hermano más de las cofradías. Ha estado siempre muy presente en todas ellas y agradecemos infinitamente el apoyo y, sobre todo, la integración que ha tenido con la Semana Santa.

–Ha sido una Semana Santa marcada, sin duda, por las obras del nuevo museo. ¿En qué punto se encuentran los trabajos?

–Los inconvenientes que han podido surgir por el descubrimiento de restos eran más que lógicos y aparecieron justo debajo del hormigón del antiguo museo. Todos ellos se han llevado al camposanto de San Atilano. Era algo normal, por la zona en la que está. Desde la propia Junta de Castilla y León y la delegación de Zamora se me informó de que las obras continuarían con su curso y van, desde luego, a muy buen ritmo. Antiguamente, no había tanto control, pero los restos que aparecieron se han llevado donde deben estar.

–Yendo más allá, una vez que el Museo esté en pie, ¿cuál sería la gestión ideal?

–De lo que no hay duda es de que la propiedad del museo, y así está estipulado en el convenio que se firmó, siempre será de la Junta pro Semana Santa. Pero es verdad que necesita una gestión y, sobre todo, un mantenimiento. Para eso ya se está hablando con las instituciones, insistiendo que sea dirigido por personal cualificado.

—¿Es una condición necesaria para su buen funcionamiento?

–Es importantísimo, porque una de las salas estará dedicada a exposiciones temporales y requiere, necesariamente, de un director.

–¿En qué punto está el proyecto museográfico?

–El proyecto museológico, impresionante y magnífico, ya es una realidad gracias a la gran labor de Alberto Martín. Este proyecto debería ser el guion para hacer la museografía, porque de nada serviría tener un gran edificio como vamos a tener, en el que albergar un gran patrimonio, sin una dirección en esa museografía. No tendría mucho sentido.

–¿Sigue en pie el compromiso del Gobierno de España para hacerse cargo, económicamente, de ese proyecto museográfico?

–Estamos ante el escenario idóneo y hemos dado los pasos necesarios. La palabra del Gobierno era esta carga la asumiría el Ministerio de Cultura. El presidente Sánchez así nos lo comunicó y esperamos y deseamos que cumplan su palabra.

–Mientras siguen las obras del museo, hay que pensar en alternativas para los pasos, ¿dónde permanecerán durante el año?

–Volverán a los mismos templos en los que estaban, repartidos entre la Catedral y las iglesias de La Horta, San Andrés, Santa María la Nueva, donde hay una pequeña exposición, San Lázaro y la panera de Jesús Nazareno.

–¿Se podrían aprovechar estas ubicaciones como un nuevo recorrido nuevo turístico?

–Y tampoco tenemos otra opción. Había que solventar esto de la mejor manera posible, igual que se ha hecho con la carpa, que a algunos ha gustado más que a otros. Pero no teníamos otra opción, se ha solucionado así y creo que ha sido acertado.

–Una vez comprobado su funcionalidad, ¿se barajarán otras alternativas a la ya famosa carpa de cara a la Semana Santa de 2024?

–Todo es mejorable, pero después de haber pasado estos días, la carpa ha mostrado ser una buena alternativa para las cofradías y hermandades que se han visto obligadas a cambiar sus itinerarios, con lo cual habrá que contemplar que, si no es esto mismo, será algo muy parecido para los dos años siguientes, en los que continuarán las obras del nuevo museo.

–¿La seguridad de las tallas ha sido lo más complicado con esta solución?

–He de agradecer especialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad el haber estado muy pendientes de la carpa. Además, la Junta pro Semana Santa contrató seguridad privada, así que no ha habido que lamentar ningún incidente.

–Excepto el pequeño susto antes del inicio de la Semana Santa.

–Afortunadamente, los zamoranos son considerados y sabían que nuestro patrimonio hay que respetarlo.

–¿Cuándo está previsto que se desmonte?

–La carpa se tiene que desmontar y, sobre todo, dejar todo como estaba, la plaza debe quedar en perfectas condiciones. Se desmontará en los próximos días. Es verdad que hay muchos hermanos de paso y las propias cofradías ya han concretado los días para salir de esa carpa, porque, ahora mismo, todavía están allí los pasos.

–¿El cambio obligado de algunos itinerarios ha dado buen resultado?

–Creo que las cofradías afectadas han resuelto el inconveniente de manera magnífica. Han hecho un gran trabajo y, además, era algo con lo que ya contábamos, una vez que arrancaron las obras del nuevo museo.

–¿Puede haber sido el mayor reto de su mandato esta obra?

–Quebraderos de cabeza nos ha dado muchos, pero es un reto que asumimos nada más iniciar mi mandato, con lo cual, desde el primer momento, supimos que teníamos que seguir adelante. Al principio costó más, porque había que dar muchos pasos previos, como la compra de los terrenos, obtener todas las autorizaciones necesarias, contando también con la actualización relacionada con temas de urbanismo y medio ambiente. Han intervenido muchos actores en este largo proceso y no ha sido nada fácil. Pero lo importante es que ya se está construyendo y con eso me quedo.

–¿Qué otros proyectos aspira a cumplir en lo que le queda de mandato, con estos tres años por delante?

–Ahora mismo, después de mi primer año, de verdad, y tal como están las obras del museo, nuestra prioridad es acabar la construcción, que sea una realidad y vayan los pasos y todos los enseres otra vez allí para que tengamos los zamoranos lo que nos merecemos, un gran museo que sea una fuente de riqueza, no solamente para la Semana Santa, sino también, por supuesto, para la ciudad.

–¿Se compagina bien su presidencia en la Junta pro Semana Santa con estar también al frente de la directiva de Nuestra Madre?

–No voy a negar que es complicado, por supuesto, porque además la Cofradía de Nuestra Madre es muy numerosa. Aunque yo siempre he dicho que el mayor patrimonio que tenemos en Zamora, aparte de nuestras imágenes, es el patrimonio humano. Y el hecho de que una cofradía tenga 150 o menos hermanos no quiere decir que no sea importante. Pero sí que es verdad que la cofradía de Nuestra Madre requiere de mucho trabajo, aunque, afortunadamente, tengo conmigo a una junta directiva que ahora son amigos e incluso los considero hasta parte de mi familia, tal es la unión. Es un sentimiento que tengo también con mis compañeros de la Junta pro Semana Santa.

–¿Hace más llevadero el trabajo el poder presumir de esa buena sintonía?

–Como se suele decir, el roce hace el cariño y nosotros pasamos muchas horas juntos, así que ese cariño va en aumento según avanza el tiempo.

–¿Qué hace la presidenta de la Junta pro Semana Santa después de la semana más intensa del año para ella?

–Es curioso porque, ahora mismo estamos cansados todos, no solo los cofrades, sino incluso los hermanos de acera y, aunque creo que todos pensamos que con el Domingo de Resurrección acaba todo, lo cierto es que no es así, porque significa el comienzo de lo siguiente, de lo que va a venir. Y siempre hay algo que corregir, algo que mejorar y, sobre todo, algo en mente, algo que hay que hacer, algún proyecto nuevo.

–Así que se podría decir que no tiene ni un día de descanso.

–Cuando asumí tanto la presidencia de la Cofradía de Nuestra Madre, que fue toda una sorpresa para mí y que yo no busqué, al igual que la presidencia de la Junta pro Semana Santa, tuve claro que los cargos implican cargas y como tal lo asumo y, sobre todo, asumo que esta carga, por supuesto muy honrada, es también un servicio y, mientras pueda y Nuestra Madre me dé salud, intentaré hacerlo lo mejor que pueda.