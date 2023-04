Sierva humilde

Por más que intento ver algún significado a coronar una imagen, sinceramente no se lo encuentro. Eso de “coronar una imagen de la Virgen María, es el reconocimiento de quien es invocada como Reina por sus hijos”, efectivamente sueña excelso, aunque tiene un cierto regusto rancio. Además, una vez coronada ¿qué es lo que cambia? Las coronaciones en esta tierra han sido algo excepcional y del pasado. Así, las de las vírgenes del Canto (Toro) e Inmaculada (Villalpando), ambas con motivo del primer Año Mariano convocado por el papa Pío XII en 1954, centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, se solemnizaron con la multitudinaria participación de una sociedad recristianizada tras la Guerra Civil, y contaron con la presencia del nuncio de su Santidad, en el caso terracampino, y de los respectivos obispos de Zamora y León. Fueron también entusiastamente secundadas por el aparato del régimen, en una simbiosis cabal de los intereses Iglesia-Estado, que por entonces, no está de más recordarlo, eran los mismos. Las más recientes, las de la Virgen de la Concha, en 1992, y Nuestra Madre, en 2014, no contaron con masas enfervorizadas, y me consta que los obispos de turno las despacharon con desgana. Ya saben, a ver quién es el guapo que se opone a la identitaria causa folclórico-semanasantera, sin salir indemne. Entonces, por ser asunto arcaico, y de difícil encaje en la realidad socioreligiosa del momento, no hubo más remedio que imitar o simplemente copiar programas de quiénes tienen sobrada experiencia sobre el particular: las cofradías del Sur, donde es sabido estas cosas gustan, aunque aquí fervor, fervor, no hubo, sino participación numerosa en las procesiones, a las que, es sabido, tenemos especial afición. La próxima será la Virgen de la Soledad, que obviamente no iba a ser menos, y para tranquilidad de sus promotores, todo está atado y bien atado. Seguro que invitarán a las fuerzas vivas, que como antaño asistirán sin complejos, para darle y darse lustre, aunque el Estado ya no sea confesional.

Cuando Ramón Álvarez talló el maniquí de la Virgen de la Soledad posiblemente ignorase que su ascético y melancólico rostro y sus orantes manos, alumbrarían una nueva devoción. Es más, el estreno de la imagen, en aquel lejano año de 1886, transformó también la procesión de la mañana, desplazando subrepticiamente a su titular: el mezquino Jesús Nazareno, obra del mediocre Justo Fernández. Hubo además un cambio inesperado, fruto del azar, cual fue que, a pesar del rico ajuar – saya y manto bordado bajo la dirección de Valentín Mireles y diadema de latón salida posiblemente del taller de D. Ramón – asimismo estrenado para la ocasión, la imagen gustó más con la ropa de trapillo que a diario lucía, y desde entonces ese axioma popular no ha cambiado. Su icónica figura debe pues mucho a la sencillez de su porte y prendas, que algunas mentes talentosas consideran timbre de la religiosidad de esta tierra, o más propiamente castellana, por utilizar un estereotipo antiguo. Enlazando con esta idea, parece que los fastos de la coronación estén reñidos tanto con la sencillez de la madre de Jesús de Nazaret, como con la sobria interpretación plástica de su autor, toda vez que siguen el patrón de la cultura del espectáculo, hermana del entretenimiento, y de esa sensibilidad impostada, a la que ha quedado reducida la celebración de la Semana Santa, hoy en manos de ociosos a tiempo completo más que de “capillitas” santurrones. Y mal hemos empezado, porque la peregrinación que realiza la imagen parece comprometer tan sólo a los pocos feligreses de las cada vez más exiguas comunidades parroquiales. ¿Y los miles de cofrades y cofradas que se jactan de ser sus devotos, dónde están?, ¿por qué no la arropan? Sencillamente pasan, y lo hacen desde hace ya bastantes años, si nos sirve de termómetro el agónico quinario que se le tributa, aunque a buen seguro no faltarán el día de la procesión solemne. En mi opinión, el tiempo de las coronaciones y otros excesos – salidas extraordinarias – pasó, y actualizarlo es un anacronismo que no contribuye a amortiguar la secularización y la indiferencia. Los cristianos evangélicos consideran que la veneración de la Virgen María no puede oscurecer la fe en Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. La madre de Jesús, ya se dijo, es una mujer sencilla, modelo y ejemplo de fe cristiana, además de sierva humilde que se pone confiada en manos de Dios, por eso es la llena de gracia. Sobre el particular el Vaticano II (Lumen Gentium), recuerda “que la verdadera devoción no consiste en un sentimentalismo estéril y transitorio”, y el papa Pablo VI, reafirmando esta misma doctrina, en su exhortación apostólica sobre el culto mariano, pidió su renovación advirtiendo “contra las falsas formas de piedad hacia María que desbordan los límites de la sana doctrina, centran su interés crédulamente en novedades y fenómenos extraordinarios, acentúan más las prácticas externas o se pierden en un sentimentalismo superficial”, que paradójicamente es lo que hoy aquí mueve el tinglado “semansantero”, de ahí ese afán enfermizo por el pasado. De manera que los que lo gobiernan, cautivos de la nostalgia, se sienten cómodos en este confortable bucle, que obvia cualquier compromiso que no sea celebrar a lo grande cumpleaños, centenarios y demás conmemoraciones. Por eso lo reducen todo a sentir, no a pensar. Mi crítica no trata de confrontar dos maneras de entender la fe - progresistas frente a conservadores, sentimiento frente a compromiso, como si de ideologías se tratase -, sino de tomarse la militancia cofrade en serio, no como un pasatiempo, que banaliza todo lo que toca. Si la finalidad del culto a María tiene que ser la gloria de Dios y la cristianización de la vida, es decir, el servicio a los demás por el amor de Cristo, mucho me temo que la coronación canónica de la Virgen de la Soledad sea flor de un día. Igual me equivoco, y tengo que reconocer que ha sido un acierto, que de corazón deseo. Feliz Pascua