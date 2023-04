Elegir o preferir una sola imagen en esta Semana Santa viene a ser una tarea poco menos que imposible. Está colmada de ellas. De hecho, cualquiera de los miles de zamoranos que viven cada año esta santa tradición guardan en lo más recóndito de su corazón rostros, momentos, escenas, que un día pasaron, en solo un instante, de la visión a la memoria para no borrarse ya nunca más, tal fue la emoción, el sentimiento que se originaron en ese segundo que después inmortalizó el corazón, más allá de la razón. No resulta fácil explicarlo con palabras. Esas imágenes germinaron a través de los sentidos y afloran de nuevo en estos días con inusitada fuerza y color. No son las mismas pero sí lo parecen y, desde luego, reverdecen a aquellas. Un día, un año, llegaron prendidas de una mirada, vinieron envueltas en un olor, se ciñeron en una caricia, sacaron brillo a un sonido, se empaparon de un sabor. Son estampas ligadas a momentos imborrables que de repente reviven al regresar de la mano de la evocación. Momentos, cuadros, sensaciones que hoy, tantos años después, aún nos ponen el corazón de pie. Para despertar de su letargo, la memoria se apoya en las imágenes de estos días, sean sagradas, de Vírgenes o Cristos, o simplemente de fachadas y piedras, de prebostes y monaguillos, de amores adolescentes o de seres queridos ya perdidos, de ignorados penitentes y cruces caídas. Rescatada la memoria, vuelven a la vida aquellos días y momentos que quedaron prendidos entre las ramas del árbol del olvido, cada vez mas crecido pero cuyas hojas son perennes si las sigue sustentando el amor.

En el recuerdo y la nostalgia aparecen, reinas ya de la intemporalidad, las fotos de tantos buenos profesionales y aficionados que trabajaron con tesón este mundo del retrato de la Pasión zamorana. Que las mayúsculas se pongan de pie cuando escribo sus nombres: "Foto Duero"(Gutiérrez Somoza), López Heptener, Ángel Quintas, Manolo Gullón, Félix Navarro, Antonio Trabanca, Otilio Vega, Jesús de la Calle, Juanes, Montes, Manolo, José María Martín Arias, José María Gamazo "Joyco", Ildefonso Vara, Tomás Alonso, entre los que recuerdo con cariño porque a veces el olvido me burla, que retrataron con tanta pericia como sensibilidad momentos, rostros queridos, pasajes de la vida grabados para siempre, más allá del revelado, en las paredes del alma. Y otros, destruidos por el paso imparable del tiempo o velados por la ignorancia del verdadero valor sentimental que poseían. Hoy día hay excelentes fotógrafos, profesionales y aficionados, que saben retratar estos días y momentos con una sensibilidad y calidad dignas de elogio hasta crear unas verdaderas maravillas. Por ahí andan sus trabajos, en revistas y otras publicaciones bien vistosas. Puede ser una imagen religiosa, la fila alargada de una procesión, los cirios humeantes a los pies de la imagen venerada. La noche abrazada a la cruz del Nazareno que pasa o ese primer plano de unas manos inconfundibles que no pueden ser otras que las amarradas a la soledad de una Madre. Rostros populares de santones de la tradición, rincones mordidos por la incuria, arquitecturas de cielos y de rostros ensamblados en una misma estampa, cirios y cruces marcando un camino de penitencia encubierta, coronas de espinas ensartadas en la piel del Reo, clavos bruñidos por la sangre, sombras y luces enganchadas magistralmente en las figuras de los pasos. Y esa imagen es de ayer y de siempre, y renace, o lo parece, hoy de nuevo, hace un momento. Aunque la vida se haya empeñado en cambiarnos el paso y la mirada, habrá imágenes, como estas dos, que nos devuelvan a aquel entonces hoy tan lejano. Ilustran este artículo dos fotografías sensacionales, ejemplos de lo que acabo de contar y escribir. La primera fue una ráfaga de inspiración de Manolo Fernández Gullón que, además de funcionario municipal, era un consumado fotógrafo y, por si era poco, vicesecretario de la Congregación algunos años. Gullón recoge en una instantánea la definición exacta de una madrugada de Viernes Santo en Zamora, la de 1955. El frío, de la mano de la niebla, regresa con la procesión de las Tres Cruces, a su paso por la avenida de Requejo, empedrada, hoy devorada en su tramo inicial por un parque sin alma ni estilo. Al fondo, a la izquierda, la silueta apenas pespuntada del templete, y a la derecha, difuminadas, las tapias de la casa de la viuda de Cuesta. Al fondo, los claros perfiles del Cinco de Copas. En primer plano tres hermanos, tres niños de corta estatura pero, lo sé y lo afirmo, de una intensa pasión por la cofradía y lo que ella representa. Tras ellos, los mayordomos de vara y el merlú completan la escena. A la izquierda los hermanos de cruz en una sola fila, como era preceptivo en aquel tiempo y tras el paso, se adivina un grupo de mujeres alumbrando con la promesa luciendo en sus velas. Un cuadro impresionante, fiel reflejo de aquella procesión y aquel momento que nunca volverá. La otra es una fotografía de estudio de Ángel Quintas, indiscutible maestro de la fotografía artística. Quintas fue, y es, porque ahí siguen vivos sus trabajos, tantos y tan sobresalientes, un fotógrafo con una virtud engrandecida por la sabiduría, la clarividencia. Sabía cuándo y cómo era el instante de disparar la cámara. Este es un buen ejemplo. Quintas sienta en su estudio a Bernardo el España y sabe escoger el instante de la mirada del personaje, como si fuera una duda o una verdad las que se esconden en la sombra que juega con una parte de su rostro, el capillo que cubre su cabeza, y la certeza de su campana entre las manos. Bernardo González de la Puente, "El España" fue, es y será el barandales de aquel tiempo ya tan lejano de la infancia pero imborrable en la memoria. El España era un singular personaje, a veces enojado con nuestras travesuras y burlas, mientras, incansable, movía sus campanas con fuerza y ritmo en el principio de la procesión. Ángel Quintas lo hizo más humano, más nuestro, en esa foto espléndida. Supo acercárnoslo al corazón. Bernardo González de la Puente, "El España" fue, es y será el barandales de aquel tiempo ya tan lejano de la infancia pero imborrable en la memoria. El España era un singular personaje, a veces enojado con nuestras travesuras y burlas Con imágenes como estas dos se yergue de nuevo la memoria y recupera su fulgor y se ensancha el corazón, por más que le hayan embestido ya tantos años. Aunque la vida se haya empeñado en cambiarnos el paso y la mirada, habrá imágenes, como estas dos, que nos devuelvan a aquel entonces hoy tan lejano. Muchas serán nuevas pero nos parecerán aquellas mismas que, al tropezar con el olvido, se nos fueron cayendo por el camino del vivir.