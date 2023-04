"El Miserere te tiene que emocionar para transmitir sentimientos al cantarlo"

El coro de la Hermandad Penitencial de Jesús Yacente recogía el pasado domingo el "Banzo de Oro a la trayectoria 2023", el premio anual que entrega la Casa de Zamora en Madrid a personas o instituciones que contribuyen a hacer realidad la Semana Santa de Zamora. Su director desde hace dos décadas es Pablo Durán, que además pregonó en el mismo acto la Semana Santa de Zamora en la capital de España.

–¿Cuántas personas forman parte del coro del Yacente?

–Hay registradas unas 240 personas, creo que un poco más, pero nunca cantamos todos a la vez, es imposible porque hay gente que vive fuera, o que trabaja esa noche, o que no puede estar por diversos motivos. En los últimos años venimos cantando unos 170 o 180 en la noche del Jueves Santo.

–¿Cómo selecciona a los aspirantes, puede entrar cualquiera o hay que tener ciertas aptitudes de canto?

–En principio puede pertenecer al coro cualquiera que tenga interés y ganas de cantar. Lo primero que tienen que hacer es acudir al primer ensayo, que normalmente se hace el segundo sábado de Cuaresma y es el día en que podemos probar la voz de las personas nuevas. No me gusta llamarlo prueba, solo se pide que entonen, somos un coro grande y no hace falta que todos tengan una voz y una técnica increíbles. No somos profesionales ni vamos a dar un concierto, somos un coro popular que hace una oración para cerrar una procesión de una forma digna, y que suene lo mejor posible, por supuesto. Todo el mundo tiene cabida si tiene un mínimo de oído musical y no desafina. La prueba consiste en hacer unos arpegios y a mi me sirve para ver si pueden cantar como tenores, o si en cambio tienen una voz más grave y pueden hacerlo como bajos, o como barítonos, que es el registro medio de tesitura.

–¿Busca un equilibrio entre los tres tipos de voces? ¿Necesita un mínimo de tenores, barítonos y bajos?

–La verdad es que están bastante equilibrado, pero cuesta un poco más encontrar tenores. Tendremos unos 85-90 barítonos inscritos, y otros tantos bajos. A los tenores es suele dar más miedo cantar porque un tono de voz agudo requiere más esfuerzo, y estamos hablando de un Miserere que viene a durar unos ocho minutos y medio manteniendo el tono en todos los versículos pares.

–¿Es requisito ser miembro de la cofradía para cantar en el coro?

–No es necesario, con nosotros cantan unos 80 o 90 hermanos, pero el resto no lo son.

–¿Encuentran relevo generacional? ¿Hay hombres jóvenes que se suman al coro?

–Sí, todos los años entrar cinco o seis personas nuevas, de entre 18 y 22, o sea que el futuro está asegurado. No sucede lo mismo en el otro coro que dirijo, el Coro Sacro "Jerónino Aguado", porque es mucho más difícil encontrar gente que se comprometa a ensayar y a cantar música religiosa todo el año. La Semana Santa, sin embargo, tiene mucho tirón a todos los niveles. Las bandas de música de la ciudad también vemos que están nutridas de gente joven que disfruta tocando detrás de un paso, pues en los coros sucede lo mismo.

–¿Cuánto ensayan?

–Cinco sábados de Cuaresma, incluido el Sábado de Pasión, y el propio Jueves Santo. Seis ensayos en total, y cada uno dura unos 45 minutos. El Miserere tiene una melodía bastante básica, tiene una parte de canto gregoriano que hacen todos a la vez y luego una polifonía de los versículos pares en la que se desdoblan las tres voces, sabiéndote esas dos melodías, te sabes toda la obra. Lo complicado es el texto, porque se repite 10 veces la melodía gregoriana y 10 veces la polifónica, y se hace un texto muy largo que aprender. Pero fundamentalmente los ensayos sirven para contagiar a todos los miembros del coro de lo que están viviendo, y que lo sientan dentro para transmitir toda esa emoción al que escuche el Miserere.

–Es decir, no hace falta solo aprenderse el Miserere y entonar, hay que interpretarlo desde el corazón.

–Por supuesto, la música no es solo tocar un instrumento o cantar un texto, es muy importante transmitir sentimientos.

–¿Cuántos años lleva dirigiendo este coro?

–En este 2023 hago 20 años. Empecé a cantar el Miserere con 15 años, en 1987, canté durante 16 años, hasta el 2003, y desde entonces dirijo el coro.

–En tanto tiempo habrá vivido Jueves Santos muy diferentes, e incluso algunas suspensiones.

–Suspensiones de la procesión, solo en los dos años de pandemia. En el tiempo que yo llevo en el coro, desde 1987, no se ha suspendido el Yacente por la lluvia, pero recuerdo dos años cantando mientras caía agua a cántaros, especialmente en el 2010.

–¿Recuerda qué sintió la primera vez que escuchó de niño el Miserere en la plaza Viriato?

–No sabría decir qué edad tenía, pero recuerdo perfectamente cómo me sorprendió esa melodía, junto con los cofrades, las luces... Yo creo que me atrapó. Un poco más tarde, ya de joven, estuve vinculado a un coro de música sacra, y como el director era el mismo, Jerónimo Aguado, era casi inevitable que también acabara cantando el Miserere, como así fue.

–Y ahora dirige ambos coros. ¿Siente una gran responsabilidad al organizar el momento de la Semana Santa de Zamora más grabado y reproducido fuera de nuestras fronteras?

–Yo me siento responsable de lo que hago con los dos coros que dirijo. Pero no quiero que nos afecte nunca la exposición pública del acto en sí. Es verdad que nos va a ver mucha gente, es verdad que lo retransmiten, pero yo siempre digo que es como en los ensayos, hay gente que entra a verlos y nosotros nos olvidamos de que están ahí, porque estamos ensayando. Pues el Jueves Santo nos tenemos que olvidar de que tenemos la plaza cercada por miles de personas. Al final, estamos haciendo lo que sabemos hacer, lo hemos ensayado, sabemos que tiene que salir bien, y que nos sale bien, y lo único importante es sentirlo, vivirlo y emocionarte para transmitir todo eso. En mi caso es verdad que hay algo de responsabilidad porque estoy dirigiendo a 180 personas, pero ellos saben lo que tienen que hacer y al final yo solo soy un mero instrumento para que entren a la vez y salgan a la vez.

–¿Dónde están ensayando este año?

–En San Cipriano, porque Santa María la Nueva se ha transformado en un "minimuseo" de Semana Santa y es imposible ensayar allí. En San Cipriano es donde ensayo con el coro sacro durante todo el año.

–¿Cuál es el origen de esta versión del Miserere?

–La música es de José María Alcácer Martínez, un padre paúl valenciano que la compuso en los años 20 del siglo XX. La letra es el Salmo 51 de la Biblia, atribuido al rey David, que ya formaba parte de la oración del Viernes Santos desde tiempos inmemoriales y tenía varias melodías establecidas que formaban parte del cancionero del Seminario. Don Jerónimo Aguado las conocía perfectamente cuando la hermandad le contactó para elegir una pieza musical con la que cerrar la procesión de forma solemne, y de todos los archivos que había en el Seminario eligió esta partitura. Aunque la procesión de Jesús Yacente llevaba saliendo desde 1941, fue en 1953 la primera vez que se cantó el Miserere.

–Pues se cumplen 70 años, y lo han podido celebrar con el Banzo de Oro. ¿Cómo recibieron la noticia?

–Pues te sientes honrado y lleno de orgullo de que te reconozcan. No cantamos para que nos den premios, pero si un día te llaman y te dicen que te han dado un reconocimiento, pues me alegro mucho por el coro, por todos los que han formado parte de él en su historia y los que siguen cantando cada Jueves Santo. Es verdad que en la Semana Santa de Zamora existen muchos coros y todos me merecen el mismo respeto, y así lo destaqué en mi pregón en Madrid. La Semana Santa no sería igual sin todas las aportaciones que hacen las bandas, y sobre todo los coros, que estamos un poco menos reconocidos. Si le quitas a las procesiones la parte musical no tendrían sentido. La música te provoca sentimientos, emociones, fe, evoca recuerdos, te conecta con tu pasado, y está claro que es imprescindible en nuestra Semana Santa..