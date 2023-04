Dos impresionantes figuras que superan el canon natural actual que representan a Jesús en el momento de asumir la cruz y un sayón romano integran el grupo escultórico "Jesús acepta la Cruz", realizado por Jaime Domínguez Álvarez, que puede contemplarse durante toda la Semana Santa en la iglesia de la Magdalena.

El autor ha apostado por representar a Jesús de de Nazaret en el momento el que toma la cruz físicamente antes de comenzar su camino hacia el monte Calvario y el sayón le indica que tiene que empezar a avanzar. El artesano zamorano optó por este momento de la Pasión "por no estar muy poco representado" para un boceto que efectuó de unos 30 centímetros, "sin la intención de pasarlo a grande", confesó ante el público presente en la apertura de la muestra. Sin embargo, se animó con la empresa porque, pese a ir camino de los 91 agostos, "me encuentro bien de salud para coger las gubias y alguna herramienta más y aprovecho estos años de juventud" bromeó.

Las figuras, que ha realizado a la par en el último año y medio "sin prisas", las ha realizado directamente sobre madera de pino norte, sabedor de que el proceso convencional, pero "como sé cómo se hace, pues ... ¡hice lo que dio la gana!" señaló esbozando una amplia sonrisa, palabras secundadas con un aplauso por los muchos presentes en el templo zamorano.

En el proceso de creación, donde ha sacado las proporciones a partir del boceto, no ha intervenido nadie ajeno a su familia. "Desde el primer tablón hasta los últimos toques de la policromía han pasado por mis manos", explicó con visible satisfacción.

El artesano, que con anterioridad ha realizado los gigantes de Bellidos Dolfos, el Cid, Diego Ordóñez o Pedro Arias para Capitonis Durii, se ha decantado por un tamaño grande porque "le dan más ímpetu" y confesó que su intención no es que procesione, pero "si surge, no me importaría".

Las dos piezas, que pueden verse en el horario de apertura del templo, son robustas, una elección personal del artista. "Quería plasmar que Jesús, que es sobrenatural, pese a haber sido flagelado tenía todavía fuerzas para coger la cruz".

Domínguez, que tiene un yacente que puede verse en la Magdalena habitualmente, ha situado la cruz de Jesús en su espalda, una posición que ha complicado su hacer. "Ha sido una dificultad, pero me pareció que era la que más me encajaba", describe el escultor.

El autor ha dotado de gran fuerza las miradas. "El sayón con una mirada te lo dice todo y Jesús está expectante", describió.