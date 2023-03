En pocos días, la gente saldrá a la calle para disfrutar de las procesiones y muchos zamoranos llevarán en el bolsillo el imprescindible itinerario para encontrar el mejor rincón donde ver los desfiles. La Junta pro Semana Santa presentó ayer la edición de este año, de la que se repartirán 30.000 ejemplares, con una portada dedicada al recientemente fallecido Carlos San Gregorio, en la que se puede ver una de sus obras, donde la Hermandad Penitencial del Jesús Yacente es protagonista.

También ha editado mil libros del pregón del Domingo de Ramos, cuyas invitaciones ya se pueden recoger en la oficina de la Junta pro Semana Santa, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Una de las novedades de este año es la incorporación de un intérprete de signos en el acto del Teatro Ramos Carrión de este domingo, para que nadie se pierda detalle del pregón de este año, aunque tenga problemas de audición.

Encartado en el periódico

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, como viene siendo habitual, entregará los itinerarios de Semana Santa encartados en el periódico de la edición de este miércoles. El periódico es uno de los colaboradores en esta iniciativa que tiene más de dos décadas de tradición y a la que también se unen el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial, la Asociación Zamorana de Hosteleros (Azehos) y Zamora 10, además de la Fundación Caja Rural. Narciso Prieto reconoció que el formato "es muy cómodo y práctico y agradeció a la Junta pro la institucionalización de este itinerario, poniendo este proyecto como ejemplo de la posibilidad que tienen las entidades zamoranas de hacer cosas juntas en beneficio de la ciudad y la provincia y servir de embajador para "descubrir" lo que hay.

Por su parte, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, reconoció que esta Semana Santa iba a ser "especial" por la ausencia de un museo, aunque aplaudió la iniciativa de la Junta pro de instalar una carpa en el casco antiguo para albergar la mayor parte de los pasos. "Estos días son un gran escaparate turístico", añadió.

Motor económico

El diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, añadió que la unión que existe estos días "tiene que mantenerse durante todo el año" y desde Azehos, Natalia García subrayó que "para la economía de la ciudad, estas fechas son muy importantes, casi el motor que se tiene para el resto del año".

El presidente de Zamora 10, Alfonso Martín, apoyó esta visión de motor de la economía local y apostó por "seguir prosperando y creciendo", mientras que Antonio Vega, representando a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, incidió en la importancia de continuar con la tradición de estos itinerarios de bolsillo que mañana entrega en periódico "aunque estemos en plena transición digital", reconoció.

"Se trata de la mayor religiosidad popular y la mayor inyección económica para nuestra ciudad", apuntó desde la Junta pro Semana Santa su presidenta, Isabel García, quien apuntó sobre la particularidad de que este año no haya Museo de Semana Santa, que la solución de la carpa instalada en la plaza de Claudio Moyano ha sido una solución para solventar el problema que surgía con los pasos y las salidas y entradas de algunas cofradías. También recordó que la carpa "no será visitable para el público general. Queremos evitar posibles aglomeraciones, se trata de un espacio de 450 metros cuadrados donde no cabría la gente, que, además, puede disfrutar de las imágenes en la calle", invitó.