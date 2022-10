El obispo de Zamora, Fernando Valera, la propuesto la creación de una guía para que los pasos alojados en las iglesias tras el cierre del Museo de Semana Santa se puedan visitar y se conviertan en "un museo a lo largo de la ciudad"

Fernando Valera no pudo estar en el fin de semana del traslado de pasos, porque tenía compromisos adquiridos con la toma de posesión del obispo de Ávila en Granada y una visita pendiente a su localidad natal para asistir a la fiesta de la Virgen del Rosario.

"He visto muy poco, pero he ido siguiendo el proceso y se hace como todo en Zamora, parece que ha venido una Semana Santa previa. Las cosas se hacen con mucha belleza, los pasos están bien puestos y los grupos que yo he visto, da gusto verlos", indicó Valera.

"Pensaba ayer tarde en San Vicente que vamos a tener que hacer una guía de un museo por la ciudad, poniendo donde está cada paso y que se puedan visitar y ver porque tenemos iglesias bellas que ayudan a esas imágenes integradas a nuestro templo hay que dar ese paso de decir donde tenemos estos pasos". Una idea que ya baraja la comisión de pasos creada para este proceso, aunque habrá algunos espacios donde no se podrá llevar a cabo, como es el caso de los que están en la Panera de Jesús Nazareno, donde el espacio no permite las visitas.

Exposición Salus de Alcañices

Con respecto a la exposición Salus de Alcañices, el obispo realizó un balance "muy positivo de lo que ha supuesto el esfuerzo del arciprestazgo de Alba y Aliste de poner en valor todo lo que es su patrimonio, y creo que ha salido una exposición con un plus de belleza y entrañamiento de nuestro santo pueblo de Dios y ha puesto a exposición pública esta maravilla, ese ponerse de pie de esta zona tan castigada en la despoblación, y a veces en el abandono institucional. Creo que es algo para nosotros muy importante", dijo.

Eso sí, "la afluencia de público no ha sido como esperábamos pero ha sido una gota de agua en un estilo que queremos ir marcando de estar cerca de nuestra gente y que no que es nuestro patrimonio está al servicio de la sociedad".

Cubicularios

El obispo, por otra parte, defendió su actuación con respecto a la Cofradía de los Caballeros Cubicularios por las razones ya expuestas en el decreto de cese de la directiva de la hermandad.

"Con respecto a los Cubicularios había que actualizar los estatutos. Desde el año 83 está el nuevo Código de Derecho Canónico, han estado dando vueltas y no se ha hecho ese esfuerzo", que sí realizaron en tiempo y forma entidades como el Cabildo Catedralicio y el resto de las cofradías.

"En el caso delos Cubicularios no se cumplieron los plazos y creé una gestora para actualizar los estatutos. Más que insistir en el cese, pondría el acento en que constituí una nueva gestora que hiciese unos nuevos estatutos".